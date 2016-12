ASFINAG: Aktuelle Infos zu Wartezeiten und Sicherheitstipps bei Fahrten über die Grenze nach Deutschland

Bayern kündigt verstärkte Grenzkontrollen ab Mitte Dezember an – Optimal informiert mit Webcams und Anzeige des Reisezeitverlustes

Wien (OTS) - Die von Deutschland angekündigte Verstärkung der Grenzkontrollen ab 15. Dezember wird vor allem im Urlauber-Reiseverkehr zu Verkehrsbehinderungen führen. Die ASFINAG weist im Zusammenhang damit auf das erweiterte Informationsangebot hin. Seit Anfang Juni stehen knapp 50 Webcams aus Südbayern zusätzlich zur Verfügung, um mehr Information für Reisen ins Nachbarland anzubieten. Für die Fahrt über die Grenzübergänge Suben (A 8 Innkreis Autobahn); Kufstein-Kiefersfelden (A 12 Inntal Autobahn) und Walserberg (A 1 West Autobahn) informiert die ASFINAG in Echtzeit über den Reisezeitverlust. Diese Services können über ASFINAG-App und auf asfinag.at jederzeit abgerufen werden.

Das System zur Reisezeitmessung funktioniert mit High-Tech: Rund um den Grenzübergang erfassen Verkehrssensoren die Anzahl und die Geschwindigkeiten der Fahrzeuge in Richtung Deutschland. In engen Intervallen ermittelt ein hochmodernes Rechensystem die gegenwärtige Fahrzeit bis zur Grenze. Es erkennt etwa, wenn ein Stau entsteht und misst auch den Reiszeitverlust durch die Kontrollen an der Staatsgrenze.

ASFINAG rät: auf Abstand und Geschwindigkeit achten



„Gut informiert heißt noch sicherer unterwegs zu sein. Man kann sich so besser auf die Verkehrssituation einstellen und wird von möglichen Rückstaus nicht überrascht“, erklärt ASFINAG-Sicherheitsexperte Bernhard Lautner. Die ASFINAG gibt aber noch weitere Tipps für eine sichere Fahrt über die Grenze in Richtung Deutschland: bei der Anfahrt zu Grenzbereichen auf ausreichend Abstand achten, in direkter Grenznähe Fuß vom Gas und immer auf mögliche Verkehrsbehinderungen achten. „Wir informieren Autofahrerinnen und Autofahrer frühzeitig über Infos auf Überkopfwegweisern sowie über Verkehrsradio und ASFINAG App. Trotzdem empfehlen wir, immer auf Verkehrsbehinderungen aufgrund der Grenzkontrollen vorbereitet zu sein. Auch in den Nachtstunden, denn die Kontrollen wurden von Deutscher Seite für 24 Stunden an sieben Tagen angekündigt“, erklärt Lautner.

