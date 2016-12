Eröffnung des russischen B2B Tourismusbüros «Visit Russia» in Wien

Am 16. Dezember 2016 um 11.15 Uhr

Wien (OTS) - Am 16. Dezember 2016 findet in Wien die Eröffnung des nationalen russischen B2B Tourismusbüros «Visit Russia» statt.

Datum und Zeit: 16.12.2016 um 11:15 Uhr

Ort: EURO PLAZA Conference Center, Saal «Moskau»

(Euro Platz 2, Gebäude G, 1120 Wien)

«Visit Russia» wird zur ersten offiziellen Stelle für alle Touristiker, Medienvertreter und Institutionen in Österreich, die sich für Informationen über das touristische Angebot Russlands interessieren und Kooperationsmöglichkeiten suchen. Die Verwaltung des B2B Tourismusbüros übernimmt «Euroexpo Exhibitions & Congress Development GmbH».

An der Eröffnungsveranstaltung am 16. Dezember werden der russische Botschafter in Österreich, Herr Dmitrij Ljubinskij, sowie hochrangige Entscheidungsträger aus der russischen Tourismusindustrie teilnehmen:

Russlands Vize-Kulturministerin, Frau Alla Manilova, der stellvertretende Leiter der Staatlichen Agentur Russlands für Tourismusangelegenheiten «Rostourism», Herr Sergey Korneev, und die Leiterin des «Visit Russia»-Netzwerkes, Frau Yuliya Mochova.

Anmeldung zur Veranstaltung ist erforderlich:

visitrussia @ euroexpo-vienna.com oder +43-1-230-85-35.

Rückfragen & Kontakt:

Pressedienst der Russischen Botschaft Wien

E-Mail: presse @ rusemb.at