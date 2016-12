Von null auf 49 Millionen: car2go Wien feiert fünften Geburtstag

Free-floating Carsharing-Pionier startete am 5. Dezember 2011 in Wien

Bürgermeister Dr. Michael Häupl und Vize-Bürgermeisterin Mag. Maria Vassilakou gratulieren im Namen der Stadt

Rund 49 Millionen gefahrene Kilometer, 6,2 Millionen Mieten und viele kuriose Fundstücke

Der Carsharing-Pionier und Marktführer car2go feiert Geburtstag in Wien. Auf den Tag genau vor fünf Jahren, am 5. Dezember 2011, hat das Daimler-Tochterunternehmen das free-floating Carsharing in die österreichische Bundeshauptstadt gebracht und so eine Erfolgsgeschichte angestoßen. Rund 49 Millionen Kilometer später gehören die blau-weißen Stadtflitzer von smart zum Stadtbild wie der Wurstelprater, die Hofburg oder das Beisl um die Ecke.

Mittlerweile nutzen über 115.000 Wienerinnen und Wiener - der älteste Kunde ist 94 Jahre alt - den nachhaltigen free-floating Carsharing-Service und tragen damit erheblich zur Verkehrsentlastung bei. Auch deshalb lässt es sich Bürgermeister und Landeshauptmann Dr. Michael Häupl nicht nehmen, car2go zum fünften Geburtstag zu gratulieren: "Beim Thema Fortbewegung setzt Wien auf einen unschlagbaren Mix aus Öffentlichem- und Individualverkehr. car2go ist hierbei eine innovative und sinnvolle Ergänzung. Alles Gute zum fünfjährigen Jubiläum und viel Erfolg auch weiterhin!" Mag. Maria Vassilakou, Vizebürgermeisterin, Landeshauptmann-Stellvertreterin und amtsführende Stadträtin für Stadtentwicklung, Verkehr, Klimaschutz, Energieplanung und BürgerInnenbeteiligung, schließt sich den Glückwünschen an: "car2go ist fünf Jahre nach dem Start nicht mehr aus Wien wegzudenken. Für tausende Wienerinnen und Wiener ist das Carsharing und car2go zu einem selbstverständlichen Bestandteil ihrer Alltagsmobilität geworden. Für die Stadt Wien bringt Carsharing viel:

Denn ein Carsharing-Fahrzeug kann bis zu fünf private PKW ersetzen. Ich möchte car2go zum fünften Geburtstag herzlich gratulieren."

Auch Thomas Beermann, Europa-CEO von car2go, gratuliert den Kolleginnen und Kollegen um car2go Österreich-Geschäftsführer Alexander Hovorka: "Als wir vor fünf Jahren mit car2go in Wien als dritter Stadt in Europa gestartet sind, waren wir zwar vom Erfolg unseres Angebots überzeugt. Dass wir heute mit über 115.000 Kunden Geburtstag feiern können, hatte so aber niemand erwartet. Herzlichen Glückwunsch!"

Fünf Jahre free-floating Carsharing von car2go in Wien, das bedeutet nicht nur über 115.000 Kunden, sondern auch: - Rund 6,2 Millionen Mieten; - Rund 48,9 Millionen gefahrene Kilometer - das entspricht mehr als dem tausendfachen Umfang des Äquators; - 30.303 Kilometer, die eine einzelne Kundin seit dem Start 2011 gefahren ist; - Kuriose Fundstücke wie eine Mikrowelle, ein Neoprenanzug, ein Verlobungsring, ein Cocker-Spaniel-Weibchen und mehrere Diplomarbeiten.

Alexander Hovorka verspricht: "Fünf Jahre car2go in Wien sind Ehre und Ansporn zu gleich. Wir werden weiterhin das Beste dafür geben, um den Wienerinnen und Wiener flexible, individuelle und unabhängige Mobilität per Smartphone zu bieten - ab 2017 dann mit den neuen Mercedes-Benz Modellen, die noch mehr Fahrspaß und Nutzungsmöglichkeiten bieten".

