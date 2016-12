Die Geschenkideen von Bosch Smart Home

Nach einem langen Winterspaziergang mit der Familie, wünscht man sich, dass die Wohnung bei der Ankunft bereits Wohlfühltemperatur hat, das Wasser für den Tee schon am Kochen ist und die Lichterkette am Baum automatisch angeht und den Raum in ein warmes Licht taucht. Weil gerade in der kalten Jahreszeit bedeutet "Nach Hause kommen" Familie, Geborgenheit und Komfort. Mit innovativen und smarten Geschenken unterm Weihnachtsbaum sorgt Bosch Smart Home für ein komfortables und sicheres zu Hause.

Wohlfühlklima per Fingertipp

Damit man im Stress zwischen Weihnachtseinkäufen, Backen und Neujahresplanungen entspannt in seine Wohlfühloase nach Hause kommt, wird das innovative Smart Home System von Bosch zum persönlichen Assistenten. Das Raumklima Starter-Paket besteht aus einem Controller, dem Tür-/Fensterkontakt und zwei Heizkörper-Thermostaten. Per Fingertipp können über eine spielend leicht zu bedienende App sämtliche Geräte von überall und zu jeder Zeit gesteuert werden. Der in die Bosch Smart Home App integrierte Szenario-Manager erleichtert Alltagsroutinen durch die einfache Aktivierung von Szenarien. So können Routineaufgaben, wie Heizung, Elektrogeräte und Lichter beim Verlassen des Hauses ausschalten, automatisch im Hintergrund gesteuert werden.

Spielerisch die Weihnachtsbeleuchtung im Blick

Draußen ist es noch dunkel und es fühlt sich viel zu kalt an um aufzustehen. Mit dem Zwischenstecker kann noch vor dem Aufstehen die Kaffeemaschine oder der Wasserkocher angeschaltet werden. Somit wird die Vorfreude auf den warmen Wachmacher schon im Bett angeheizt. Und falls es vor dem Weihnachtsbesuch bei den Großeltern mal wieder schnell gehen musste, können elektrische Geräte, die über den Zwischenstecker im Bosch Smart Home System eingebunden sind, später von unterwegs abgeschaltet werden - ganz einfach per App oder manuell.

Das Raumklima Starter-Paket (UVP): 359,95 EUR

Komponenten auch einzeln erhältlich:

Bosch Smart Home Controller: 229,95 EUR Bosch Smart Home Tür-/Fensterkontakt: 39,95 EUR Bosch Smart Home Heizkörper-Thermostat: 59,95 EUR

Der Zwischenstecker (UVP): 59,95 EUR

Verfügbar auf www.bosch-smarthome.com und im stationären Handel in ersten Elektrofachmärkten und Baumärkten

Die Robert Bosch Smart Home GmbH wurde am 01.01.2016 als 100-prozentige Tochtergesellschaft der Robert Bosch GmbH gegründet. Das Unternehmen mit Sitz in Stuttgart-Vaihingen bietet intelligente Endkunden-Lösungen für das vernetzte Zuhause aus einer Hand an. Bosch Smart Home entlastet den Nutzer von Routinetätigkeiten und bietet mehr Komfort, Sicherheit und Energieeffizienz. In seinem übergreifenden und interoperablen Smart Home System bietet Bosch eine intuitive App zur Steuerung für das Zuhause - auch von unterwegs.

Mehr Informationen unter www.bosch-smarthome.com.

