Hainan Airlines startet Nonstop-Verbindung zwischen Peking und Las Vegas

Las Vegas (ots/PRNewswire) - Der Jungfernflug auf der neuen Nonstop-Verbindung von Hainan Airlines startete in Peking und endete nach zwölf Stunden am 2. Dezember um 11.00 Uhr auf dem McCarran International Airport in Las Vegas. Der Flug mit einer Boeing 787, deren Kabinen von einem Kung-Fu-Panda-Motiv geschmückt waren, diente gleichzeitig als Ankündigung des offiziellen Starts für das Nonstop-Angebot von Hainan Airlines zwischen Peking und Las Vegas. Die neue Verbindung ist zudem eine zusätzliche Erweiterung für das interkontinentale Streckennetz der Fluggesellschaft. Hainan Airlines ist die einzige chinesische Fluggesellschaft, die zwischen diesen beiden Städten eine Nonstop-Verbindung anbietet.

Nach der Landung gab es zu Ehren des Jungfernflugs eine kurze aber großartige, von der Las Vegas Convention and Visitors Authority vorbereitete Zeremonie in der Ankunftshalle des McCarran International Airport. Teilnehmer der Begrüßungszeremonie waren unter anderem: der chinesische (https://cn.bing.com/dict/clientsearch?mkt=zh-CN&setLang=zh&form=BDVEHC&ClientVer=BDDTV3.5.1.4320&q=%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E9%A9%BB%E7%BE%8E%E5%9B%BD%E6%97%A7%E9%87%91%E5%B1%B1%E6%80%BB%E9%A2%86%E4%BA%8B%E9%A6%86%E6%80%BB%E9%A2%86%E4%BA%8B) Generalkonsul

Luo Linquan, der Commissioner des Clark County Lawrence Weekly, der Präsident der Las Vegas Convention and Visitors Authority Rossi Ralenkotter, die Leiterin der Luftfahrtbehörde des Clark County Rosemary Vassiliadis, der Flughafendirektor des McCarran International Airport Warren Eales, der Vice President der Marketingabteilung von Hainan Airlines Hou Wei und der Markendirektor Xu Fei, offizielle Vertreter der Stadtverwaltung von Las Vegas, Vertreter von lokalen Unternehmen und Handelsverbänden, VIP-Kunden von Hainan Airlines sowie Vertreter von bekannten Medienorganisationen. Herr Hou und Frau Vassiliadis tauschten gegenseitig Geschenke aus, die einen direkten Bezug zu ihrem jeweiligen Land bzw. ihrer Region hatten, und feierten so den aufregenden Moment, an dem der Jungfernflug auf der Nonstop-Strecke Peking-Las Vegas auf der Landebahn aufsetzte.

Laut Berechnungen der US-Regierung werden zwischen heute und 2021 voraussichtlich an die 7,3 Millionen chinesische Touristen in die USA reisen. Seit der Aufnahme der Verbindung zwischen Peking und Seattle im Jahr 2008 hat Hainan Airlines seine Flugangebote in die USA fortlaufend ausgeweitet. Der Nonstop-Flug von Hainan Airlines nach Las Vegas stellt für Geschäftsreisende, Auslandsstudierende und Touristen, die zwischen China und den USA reisen, eine zusätzliche Reiseoption dar.

Hainan Airlines bedient jetzt zehn Strecken zwischen China und Nordamerika, die Städte wie Seattle, Toronto, Chicago, Las Vegas, Los Angeles, Calgary, San Jose und Boston mit Zielflughäfen in China verbinden. Bei sämtlichen Flugzeugen, die auf Nordamerika-Flügen zum Einsatz kommen, handelt es sich um Maschinen des Typs Boeing 787, die jeweils über WLAN an Bord verfügen. Die Fluggesellschaft bietet seinen Passagieren in der Business-Klasse qualitativ hochwertige, geräuschmindernde BOSE-Kopfhörer, Necessaires der Marke BVLGARI, Edelstahlbesteck der Marke Sola und ein Bordmenü, das jeweils von Küchenchefs kreiert wurde, die vom Michelin mit einem Stern ausgezeichnet wurden. Das sorgt bei den Passagieren für ein Flugerlebnis, bei dem sich alles um Komfort, Sicherheit und Gastlichkeit dreht. Das Kung-Fu-Panda-Design an der Außenseite des Flugzeugs und die thematisch daran angelehnten Charaktere, die die Kabinen zieren, dienen zusammen mit der Verbindung aus fernöstlicher Gastfreundlichkeit und moderner Kreativität als dynamischer Ansatz, bei dem Passagiere die Möglichkeit erhalten, während des Flugs die chinesische Kultur kennenzulernen.

Hainan Airlines unternimmt schon seit Jahren Anstrengungen für eine globale Ausrichtung, die auf offenen, für alle Beteiligten vorteilhaften Prinzipien beruht. Seit dem ersten Flug der Gesellschaft vor mittlerweile 23 Jahren hat Hainan Airlines seine Flotte sicher durch die Luft gebracht und konnte seither über 5 Millionen Flugstunden verbuchen. Die Airline wurde zum sechsten Mal in Folge zur SKYTRAX Fünf-Sterne-Fluggesellschaft ernannt und kommt im Airline Safety Ranking 2016 von JACDEC, einer deutschen Firma für die Auswertung von Sicherheitsdaten der Fluggesellschaften, auf Rang fünf und konnte sich über das höchste Lob von inländischen und internationalen Fluggästen freuen. Die HNA Group rangiert auf Platz 353 der im Juli 2016 veröffentlichten Liste der Fortune Global 500.

