Einladung zum Afrikanischen Weihnachtsmarkt am Samstag, den 10. Dezember 2016 im Forum-Mozart-Platz in 1040 Wien

Einladung zum Afrikanischen Weihnachtsmarkt



Wir laden herzlichst zum diesjährigen Afrikanischen Weihnachtsmarkt

am Samstag, den 10. Dezember 2016 im Forum-Mozart-Platz, Mozartplatz

4, 1040 Wien ein!



Zum Verkauf werden diverse handgemachte afrikanische Fertigkeiten,

Textilien und Kunststücke angeboten. Zur Stärkung von Leib und Seele

bieten wir selbstverständlich köstliche afrikanische Getränke und

Speisen an. Der Reinerlös aus dem Verkauf unserer Exponate, Artikel

und Speisen, kommt der Gründung einer Afrikanischen Bücherei in Wien

zugute. Wir freuen uns schon sehr, gemeinsam mit Ihnen einen

gemütlichen und besinnlichen Tag in einem angenehmen afrikanischen

Ambiente zu verbringen.



Datum: 10.12.2016, 09:00 - 19:00 Uhr



Ort:

Forum Mozartplatz

Mozartgasse 4 , 1041 Wien



Rückfragen & Kontakt:

Organisator Afrikanischer Weihnachtsmarkt

Emeka Assor Jnr.

06647958187