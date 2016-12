A V I S O - Morgen, Dienstag, 11.00 Uhr, Verleihung „Kärntner Landesorden in Gold“ und „Europaeus 2016“ an BP a.D. Fischer

Klagenfurt (OTS/LPD) - An Bundespräsident a.D. Dr. Heinz Fischer wird morgen, Dienstag, um 11.00 Uhr durch Landeshauptmann Dr. Peter Kaiser der "Kärntner Landesorden in Gold" verliehen. Fischer erhält in diesem Rahmen außerdem den "Europaeus 2016".

Beim Festakt im Spiegelsaal der Kärntner Landesregierung, Arnulfplatz 1, 9020 Klagenfurt am Wörthersee, werden seitens des Regierungskollegiums auch LHStv.in Dr.in Beate Prettner, LHStv.in Dr.in Gaby Schaunig und LR Rolf Holub anwesend sein.

