AVISO: Spatenstich für den Zubau der VS Gaullachergasse mit Bildungsstadträtin Frauenberger und Bezirksvorsteher Prokop

Wien (OTS) - Wien wächst und damit auch die Zahl der SchülerInnen. Um auch künftig den steigenden Bedarf an Schulplätzen im Bereich der Pflichtschulen gerecht zu werden, setzt die Stadt auch weiterhin auf Schulzubauten in moderner Holzbauweise. Auch die Volksschule in Wien-Ottakring wird um vier neue Klassen erweitert und bietet zukünftig mehr Platz für die SchülerInnen. Bildungsstadträtin Sandra Frauenberger und der Ottakringer Bezirksvorsteher Franz Prokop nehmen den Spatenstich vor.

VertreterInnen der Medien sind herzlich eingeladen.

Spatenstich für den Zubau der Volksschule Gaullachergasse mit

Stadträtin Frauenberger und BV Prokop



Datum: 7.12.2016, um 15:00 Uhr



Ort:

Gaullachergasse 49, 1160 Wien



