Wissenschaftlicher Bericht von Univ. Prof. Dr. Dieter Magometschnigg: 12. Wiener Herz-Kreislauf Event 2016

Wien (OTS) - Zum 12. Mal hat heuer im Herbst (September bis Ende Oktober 2016) der 12. Wiener Herz-Kreislauf Event 2016 an mehreren Orten in Wien stattgefunden. Beim Wiener Herz-Kreislauf Event handelt es sich um eine der größten Präventionsveranstaltungsserien in Österreich, bei der tausende Menschen jedes Jahr gratis und komplett anonymisiert ihr Herz-Kreislauf Risikoprofil testen und viele wichtige Tipps und Beratungen bekommen können.

Eine wissenschaftliche Auswertung und Beurteilung wird vom medizinisch-wissenschaftlichen Leiter, Univ. Prof. Dr. Dieter Magometschnigg bereitgestellt.

Wir hoffen mit diesem wissenschaftlichen Bericht eines der wichtigsten Gesundheitsrisken unserer Zeit einer breiten Öffentlichkeit noch mehr bewusst zu machen.

Rückfragen & Kontakt:

Univ. Prof. Dr. Dieter Magometschnigg,

medizinisch-wissenschaftlichen Leiter des

12. Wiener Herz-Kreislauf Events 2016

info @ bluthochdruck.at

magometschnigg @ bluthochdruck.at

http://blutdrucksms.at

01 408 45 11 12



Agentur Spiritone,

Veranstalter des 12. Wiener

Herz-Kreislauf Events 2016

Johannes Thonhauser

office @ spiritone.at

0676 480 80 41

http://www.spiritone.eu