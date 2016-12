Fünf Verkehrstote in der vergangenen Woche

402 Verkehrstote zwischen 1. Jänner und 4. Dezember 2016

Wien (OTS) - Die Opfer in der vergangenen Woche waren vier Pkw-Lenker und ein Fußgänger. Am Montag wollte ein 46-jähriger Pkw-Lenker im Bezirk Eisenstadt-Umgebung trotz Rotlichts an der Ampel, eine unbeschrankte Eisenbahnkreuzung überqueren. Der Lenker übersah dabei den herannahenden Personenzug und kollidierte mit diesem. Durch die Wucht des Anpralls wurde der Lenker so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Seit Jahresbeginn kamen 16 Personen bei Verkehrsunfällen auf Eisenbahnkreuzungen ums Leben. Am Wochenende, zwischen Freitag und Sonntag, verunglückte kein Verkehrsteilnehmer tödlich.

Je zwei Menschen kamen in der Vorwoche auf einer Bundes- und Landesstraße und einer auf einer Schnellstraße ums Leben. Zwei Verkehrstote mussten in der Steiermark und je einer im Burgenland, Niederösterreich und Salzburg beklagt werden.

Vermutliche Hauptunfallursachen waren in zwei Fällen nichtangepasste Geschwindigkeit und in je einem Fall ein Fehverhalten des Fußgängers, Unachtsamkeit/Ablenkung und eine Vorrangverletzung. Drei Unfälle waren Alleinunfälle, ein Verkehrstoter war ausländischer Staatsbürger und je ein tödlicher Verkehrsunfall ereignete sich auf einer Eisenbahnkreuzung und in einem Tunnel.

Vom 1. Jänner bis 4. Dezember 2016 gab es im österreichischen Straßennetz 402 Verkehrstote (vorläufige Zahl). Im Vergleichszeitraum 2015 waren es 450 und 2014 411.

