MORGEN: Vortrag des Namibischen Sozialministers

Die Auseinandersetzung mit Strategien zur Armutsbeseitigung ist nach

der Verabschiedung der UN-Nachhaltigkeitsziele im Jahr 2015 ein

besonders aktuelles Thema.



Unter dem Titel „Our Way Out of Poverty - Namibia's Efforts to

Eradicate" wird der ehemalige Bischof der Evangelisch-Lutheranischen

Kirche Namibias, Zephania Kameeta, über die Herausforderungen und

Fortschritte der Armutsbekämpfung in seinem Land sprechen. Vor allem

die Reduzierung der hohen sozialen Ungleichheit in Namibia ist dem

Minister für Armutsbeseitigung und Soziale Wohlfahrt, der seit März

2015 im Amt ist, ein großes Anliegen. Nationale Programme und

Visionen werden vorgestellt und bilden die Basis für eine

anschließende Diskussion mit dem Publikum.



Sozialminister Alois Stöger lädt gemeinsam mit der Österreichischen

Namibia-Gesellschaft (ÖNG) die VertreterInnen der Medien sehr

herzlich zum Vortrag des Namibischen Sozialministers am 6. Dezember

2016 in den Gobelinsaal des Sozialministeriums ein. Detaillierte

Informationen zur Veranstaltung finden Sie unter:

www.sozialministerium.at/vortrag_kameeta.



Die Veranstaltung findet in englischer Sprache statt.



Eine Akkreditierung unter kommunikation @ sozialministerium.at ist

zwingend erforderlich.



Datum: 6.12.2016, 14:00 - 16:00 Uhr



Ort:

Sozialministerium 1. Stock, Gobelinsaal (Saal II)

Stubenring 1, 1010 Wien



