Schnell, schneller - TorAlarm: Deutschlands schnellste Fußball-App jetzt noch übersichtlicher, dynamischer und noch einfacher zu bedienen

TorAlarm ist Deutschlands schnellste Fußball-App, die in Sekundenschnelle über alle Spielstände der europäischen Top-Ligen informiert. Seit 2012 auf dem Markt und über 2,5 Millionen Mal heruntergeladen, überzeugt die mobile Anwendung Fußball-Fans durch ihre einfache, übersichtliche Bedienung und ohne lästigen Schnick-Schnack- mit Spielständen, Torschützen, Platzverweisen und Blitztabelle konzentriert sie sich auf das Wesentliche des aktuellen Spieltags - natürlich nach Lieblingsverein und Wettbewerbern personalisierbar. Zur Freude der über eine Million aktiven Nutzer gibt es die TorAlarm-App jetzt komplett überarbeitet und optimiert. "Sie ist jetzt noch schneller, dynamsicher und noch einfacher zu bedienen", sagt Maurice Eisterhues, Geschäftsführer der Düsseldorfer TorAlarm GmbH. "Und nicht nur das: auf Wunsch vieler unserer Nutzer wird jetzt in den Spieldetails die aktuelle Spielminute angezeigt. Außerdem sorgt ein neuer Newsbereich in den Ligen für Herzrasen."

Die neue Toralarm-App läuft ab sofort kostenlos auf iOS und Android. Updates für Amazon und Windows-Phone folgen in Kürze.

Über die TorAlarm GmbH

Die TorAlarm GmbH mit Sitz im Düsseldorfer Medienhafen wurde im Oktober 2014 von den beiden Brüdern Maurice und Marcel Eisterhues sowie ihrem Vater Dirk Eisterhues gegründet. Neben der Haupt-App bietet das Unternehmen alle zwei Jahre Special TorAlarm Apps zur EM und WM. Mehr unter www.toralarm.com

