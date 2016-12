Ehrenamt: 150.000 Stunden für ein gutes Miteinander

Mehr als 150.000 ehrenamtliche Stunden werden jährlich im Hilfswerk Niederösterreich geleistet. Der soziale Nahversorger sucht laufend nach neuen Ehrenamtlichen.

St. Pölten (OTS) - 2.800 Ehrenamtliche sowie Funktionärinnen und Funktionäre leisten im Hilfswerk Niederösterreich jährlich durchschnittlich 150.000 Stunden an unentgeltlicher Arbeit. „Solch ein Engagement kann man sich wirklich nur wünschen. Die Arbeit unserer Ehrenamtlichen ist unverzichtbar und eine wertvolle Ergänzung zu unseren professionellen Dienstleistungen“, zeigt sich Hilfswerk Niederösterreich-Präsidentin LAbg. Bgm. Michaela Hinterholzer beeindruckt. Mehr Frauen als Männer engagieren sich, etwa drei Viertel der Ehrenamtlichen sind über 55 Jahre alt.

** Vielfältig und sinnvoll – ehrenamtliche Angebote beim Hilfswerk Niederösterreich **

Die Möglichkeiten sich im Hilfswerk zu engagieren sind vielfältig. Neben einer sinnvollen Beschäftigung und dem ganz persönlichen Beitrag zur Mitmenschlichkeit können auch das erworbene Wissen und die eigenen Erfahrungen eingebracht werden. Beim Besuchsdienst werden 850 Menschen regelmäßig in den eigenen vier Wänden von 650 Ehrenamtlichen besucht. Sie spielen Karten, gehen spazieren, lesen vor, plaudern und sind einfach für den anderen da. Beim Angebot der mobilen HILFSWERKstätte werden einfache handwerkliche Tätigkeiten im Haushalt von freiwilligen Hilfswerkern erledigt. Leidenschaftliche Autofahrer sind beim Essen auf Rädern gern gesehen. Dabei werden Speisen in örtlichen Gasthöfen oder Großküchen zubereitet und von Freiwilligen ausgeliefert. Und in den integrativen Lernclubs arbeiten Ehrenamtliche und ausgebildete Lerntrainer/innen Hand in Hand um Familien die Ankunft in der neuen Heimat durch die Vermittlung von Sprachkenntnissen zu erleichtern.

** Ehrenamtliche gesucht **

Das Hilfswerk Niederösterreich sucht laufend Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren wollen.

