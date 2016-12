Wintermarkt am Riesenradplatz- Konzertprogramm 8.12. bis 11.12.

Das Motto - „Der Prater rockt“ - ist Programm! Live Konzerte jeden Donnerstag, Freitag, Samstag und an den Adventsonntagen ab 19.00 Uhr!

Wien (OTS) -

Das Programm vom 8.12. bis 11.12.2016

Do., 8.12.2016 um 19:00 Uhr | Leelah Sky | Soul, Pop

Leelah Sky schafft es mit ihrer unverwechselbaren Stimme Soul, Pop, Blues und Rock so zu kombinieren, dass sich die Frage nach dem Stil erübrigt. Die Salzburger Sängerin, Pianistin und Songwriterin, die gerade ihr Debut-Album veröffentlicht hat, setzt dabei auf powervoll-fragile Stimmakrobatik und dampfende Beats. Geschmackvoll arrangierte Covers und bewegende Eigenkompositionen berühren den Zuhörer dort, wo Musik berühren soll – im Herzen.

Gemeinsam mit ihren multi-instrumentalen Partnern Stephan Gleixner (DIE ECHTEN, VSOP,...) und Goran Mikulec (Stephanie Werger, Dennis Jale, ...) zaubert die attraktive Künstlerin mit ukrainischen Wurzeln, die schon mit Bobby McFerrin, Christian Kolonovits, Richard Österreicher uvm. zusammenarbeitete, ein faszinierendes musikalisches Feuerwerk auf die Bühne, das ihresgleichen sucht. Gänsehaut-feeling inklusive!

Fr., 9.12.2016 um 19:00 Uhr | Wolfman Gang | Rock, Blues

Bereits seit 2 Jahrzehnten zählt die aktuelle Formation zu den Szene-Bands in Wien. Sie besteht aus Wolfgang "Wolfman" Neszmerak (Gesang, Gitarre) - er spielte schon mit vielen österreichischen Musikern u.a. Kurt Ostbahn, Sextiger, Erich Trauner... - Kurt Sipek (Keyboard), der mit viel Geschick die Band leitet, Wolfgang "Joe" Schirl (Bass, Stimme), der mit vielen österreichischen Szene-Bands unterschiedlicher Genres musiziert (Los Gitanos, 24U, Steve Gander, Lionel Lodge...). Dazu gehört seit drei Jahren noch Axxel Müller (Drums), der auch sein Projekt Freiraum5 (derzeit in den Top40 der Ö3 Charts) mit einbrachte. Zahlreiche Auftritte in und rund um Wien, haben die Band bekannt und beliebt gemacht. Für den Wintermarkt mischt die Band Blues und Rock aus den 60er bis zu den 90ern mit eigenem Songmaterial. Wenn die Wölfe losheulen, bebt die Erde!!!

Sa., 10.12.2016 um 19:00 Uhr | Wolfo & Aminata | Pop, Soul

Aminata´s große Stimme und Authentizität macht sie schon seit vielen Jahren zu einer der beliebtesten Funk- und Soul- Stimmen Österreichs. Ihre Wurzeln liegen in Wien und im Senegal. Seit vielen Jahren wird sie vom Pianisten und Arrangeur Wolfgang „Wolfo“ Schmidt an den Keys einfühlsam begleitet. Ein wahrer Ohrenschmaus!

So., 11.12.2016 um 19:00 Uhr | Carla Natascha | Latin, Salsa

Carla Natascha ist eine temperamentvolle Künstlerin, die lateinamerikanisches Flair in unsere Breiten bringt. Zusammen mit ihrer außergewöhnlichen Band ist sie ein Garant für leistungsstarke Performances voller karibischem Feeling, Eleganz, Sinnlichkeit und Fröhlichkeit. Ihr Ensemble besteht aus renommierten Musikern. Auf traditionellen Wiener Bällen und internationalen Festivals ist Carla Natascha ein gern gesehener Stimmungsmacher.

Öffnungszeiten & Info

MO-FR: 12.00 – 22.00 Uhr SA/SO und Feiertag: 11.00 – 22.00 Uhr 24.12.2016: 10.00 – 17.00 Uhr 31.12.2016/1.1.2017 11.00 – 02.00 Uhr

Mehr Infos unter: www.wintermarkt.at

Rückfragen & Kontakt:

Prater Wien GmbH

Dr. Sonja Soukup

Öffentlichkeitsarbeit

+43 664 536 01 39

soukup @ praterwien.com

www.praterwien.com