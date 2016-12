Favoriten: Senioren-Nachmittag und Chor-Konzert

Gradinger/Koschelu (6.12.) und Arbeiter-Sänger (8.12.)

Wien (OTS/RK) - Für betagte Mitmenschen hat der Verein „Kultur 10“ einen fröhlichen „Senioren-Nachmittag“ im „Waldmüller-Zentrum“ (10., Hasengasse 38) organisiert: Am Dienstag, 6. Dezember, ab 15.00 Uhr, spielen die Freunde Fredi Gradinger (Akkordeon) und Rudi Koschelu (Gitarre) traditionelle und neuere „wienerische“ Lieder. Das Programm des Musik-Duos hat den Titel „Wienerisch mit Herz und Witz!“. Eintritt: 3 Euro („Musikschutz“). Nähere Auskünfte und Reservierungen: Telefon 0676/534 69 89, E-Mail waldmuellerzentrum @ chello.at.

Am Donnerstag, 8. Dezember, gastiert die Gesangsvereinigung „Arbeiter-Sängerbund Favoriten“ einmal mehr im „Waldmüller-Zentrum“ im 10. Bezirk in der Hasengasse 38. Der gemischte Chor stimmt die Zuhörerschaft mit einem „Advent-Konzert“ auf das Christfest ein. Beginn: 16.00 Uhr. Neben dem Vokal-Ensemble tritt an dem Nachmittag die Gruppe „Wienerberger Saitenmusi“ auf. Kartenpreis: 5 Euro („Musikschutz“). Informationen und Tisch-Reservierungen: Telefon 0660/464 66 14.

Allgemeine Informationen:

Arbeiter-Sängerbund Favoriten:

http://asbfavoriten.arbeitersaenger.info/index.php/aktuell

Verein „Kultur 10:

www.wien-favoriten.at

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/rk