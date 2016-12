Schladming-Dachstein: Besonderer Start in die Ski-Saison für Familien mit Kindern

Zwei actionreiche Events eröffnen den Familienwinter / Kinder Ski-Opening vom 10. bis 11. Dezember / FamilienSkiFest Steiermark am 17. Dezember

Schladming (OTS) - In der österreichischen Urlaubsregion Schladming-Dachstein laufen die Vorbereitungen auf die Wintersaison auf Hochtouren, der Großteil der Lifte ist bereits in Betrieb. Besonders Familien mit Kindern finden im steirischen Ennstal ideale Bedingungen für einen erlebnisreichen Skiurlaub vor:

Familienfreundliche Unterkünfte, günstige Skipass-Angebote, professionelle Skischulen und schneereiche Skiberge für viel Spaß und Abenteuer. Im Dezember stehen mit dem “Kinder Ski-Opening” (10.-11.12.) und dem “FamilienSkiFest Steiermark” (17.12.) zwei große Veranstaltungen speziell für junge Gäste am Programm. Alle Infos gibt es online unter www.schladming-dachstein.at.

Bereits am 10. und 11. Dezember eröffnet Ramsau am Dachstein die Wintersaison für Familien mit dem großen “Kinder Ski-Opening”, das ganz im Zeichen von Spaß und Action steht. Einen schwungvollen Saisonauftakt, der gerade kleinen Pistenflitzern die Freude am Skisport vermitteln soll, bildet das “FamilienSkiFest Steiermark” am 17. Dezember >>

>> Pressetext & FOTOS:

http://www.pressefach.info/schladming-dachstein

Rückfragen & Kontakt:

Mag. (FH) Mathias Schattleitner, +43/(0)3687/23310, presse @ schladming-dachstein.at