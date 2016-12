AUVA-Wien vergibt erstmals „Back to Life Award“

Preis geht an die 55-jährige Wienerin Renate Rabl

Wien (OTS) - Unfall oder Krankheit sind Wendepunkte im Leben und erfordern von Betroffenen oftmals, ihre gesamte Lebensplanung neu auszurichten. Besonders tragisch ist es, wenn der Unfall während der Arbeit passiert. Die AUVA als die österreichische Sozialversicherung für Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten holt mit dem „Back to Life Award“ heuer erstmals Menschen vor den Vorhang, die trotz schwerer Arbeitsunfälle den Weg zurück ins Leben geschafft haben und damit vielen Menschen Mut geben.

Eine davon ist die Wienerin Renate Rabl. Die ehemalige Diplomkrankenschwester erlitt am Heiligabend 1984 einen Verkehrsunfall, durch den ihre Hände und Beine dauerhaft gelähmt wurden. Für ihren engagierten Weg zurück ins Leben, auf dem sie eine zweite Karriere in der Pflege-Lehre und danach als Buch-Autorin eingeschlagen hat, wurde sie von der AUVA-Landesstelle Wien und der Stadt Wien mit dem „Back to Life Award“ ausgezeichnet. Stellvertretend für Bürgermeister Michael Häupl überreichte der Vorsitzende des Gesundheits- und Sozialausschusses, Landtagsabgeordneter Kurt Wagner im Rahmen eines Festakts im Rathaus die Urkunde an Frau Rabl. Die Gewerkschaft Bau-Holz und die Wirtschaftskammer Wien spendeten einen Einkaufs-Gutschein im Wert von 2.000 Euro sowie einen Erholungsurlaub in einem barrierefreien Hotel. Überreicht wurden die Preise von den AUVA-Landestellenausschuss-Mitgliedern Anton Hiden (PRO-GE) und Mario Watz als Vertreter der Wirtschaftskammer Wien.

Der Heiligabend 1984 veränderte das ganze Leben

Am 24. Dezember 1984 verunglückte die damals 23-jährige Renate Rabl auf dem Weg von der elterlichen Weihnachtsfeier im Waldviertel in ihre Dienstwohnung schwer. Auf der Intensivstation im Krankenhaus Krems wurde sie mit einer Schock-Diagnose konfrontiert: Hohe Querschnittlähmung – Frau Rabl würde Zeit ihres Lebens ein Pflegefall bleiben. „Ich habe mich mit meinem Auto dreimal überschlagen und ahnte, dass etwas Schlimmes passiert ist, war aber wie erstarrt. Als der Neurologe mich aufklärte, habe ich zum ersten Mal richtig losgeheult“, erzählt sie. Nach der anfänglichen Verzweiflung hat sich Frau Rabl aber ihrem Schicksal gestellt. Ihr großes Ziel war es, wieder arbeiten zu können; noch auf der Intensivstation schmiedete sie Pläne für ihre berufliche Zukunft. Da sie ihren alten Beruf als Krankenschwester nicht mehr ausüben konnte, begann sie 1988 eine Ausbildung zur Vortragenden für den Bereich Pflege, Hygiene & Anatomie an der Krankenpflegeschule des AKH Wien. „Es war ein abenteuerlicher Anfang. Ich war mir nicht sicher, ob ich es schaffen würde und das AKH auch nicht, aber irgendwie hat alles geklappt“, erinnert sich Rabl.

AUVA: Ein starker Partner VOR und NACH einem Unfall

Vor allem die Rehabilitation ist ein wichtiger Baustein einer integrierten Versorgung. Das weiß Frau Rabl aus eigener Erfahrung:

„Wenn es die Reha nicht gegeben hätte, wäre ich heute nicht die selbstständige Frau, die aus mir geworden ist“, betont sie. Die Rehabilitation bei Schwerversehrten, wie im Fall von Renate Rabl, ist ein lebenslanger Prozess, bei dem die AUVA Versicherte langfristig begleitet. Dabei entsteht eine enge Beziehung. „Oft sieht man Menschen über Jahre hinweg, lernt ihre Lebenssituation und ihre Angehörigen kennen. Das ist wichtig für eine gute Zusammenarbeit. Als Sozialversicherung können wir in optimale Rahmenbedingungen investieren, aber mit Leben füllen können wir das nur in Kombination mit Menschen wie Renate Rabl, die diese Chancen auch nutzen“, gratuliert Alexander Bernart, Direktor der AUVA-Landesstelle Wien.

In den Reha-Zentren der AUVA werden Patientinnen und Patienten nach modernsten Gesichtspunkten auf die Rückkehr in den Alltag vorbereitet. Neben der medizinischen Rehabilitation ist die soziale und berufliche Wiedereingliederung ein wichtiges Ziel.

Nach dem Unfall verbrachte Renate Rabl ein halbes Jahr im AUVA-Rehabilitationszentrum Tobelbad in der Steiermark. Obwohl sie dort nicht alle Therapieziele erreichen konnte, setzte Renate Rabl ihr Training zu Hause eisern fort. Mit derselben Ausdauer meisterte sie auch ihren beruflichen Alltag: Nach absolvierter Ausbildung leitete sie den Vorbereitungslehrgang an der Krankenpflegeschule des AKH Wien 22 Jahre lang, bis 2011. „Ohne Disziplin wäre das nicht gegangen, an den Tagen an denen ich unterrichtet habe, bin ich bereits um vier Uhr morgens aufgestanden um rechtzeitig fertig zu sein“.

Versorgung auf hohem Niveau rechnet sich volkswirtschaftlich

„Viele Unfallopfer werden plötzlich und nachhaltig aus ihrem Alltag herausgerissen. Sie benötigen medizinisch schnelle und richtige Entscheidungen und eine Perspektive für das Leben danach. Die AUVA bietet jedem Versicherten eine ganzheitliche Versorgung aus einer Hand – von der Unfallheilbehandlung über die Rehabilitation bis zur materiellen Absicherung. Die gesetzlich vorgesehene Versorgung mit allen ‚geeigneten Mitteln‘ verpflichtet uns zur Einhaltung höchster Standards. Dies kann keine private Haftpflichtversicherung leisten“, erklärt Anton Hiden, der in Vertretung des Vorsitzenden der AUVA Landesstelle Wien, Rudolf Silvan, gekommen war.

„Das Beispiel von Frau Rabl verdeutlicht, wie wichtig eine Gesundheitsversorgung auf hohem Niveau ist. Die hohe Qualität der österreichischen Traumaversorgung weiter zu entwickeln, liegt sowohl im gesundheitlichen Interesse der Bevölkerung als auch im Interesse der Betriebe und Volkswirtschaft“, betont Landtagsabgeordneter Kurt Wagner.

Heute arbeitet Frau Rabl nicht mehr in der Lehre, sondern schreibt Bücher zum Thema Pflege. In ihrer Freizeit gibt sie Kindern mit Migrationshintergrund aus ihrer Nachbarschaft gratis Nachhilfe. Durch die Unterstützung der AUVA und der Stadt Wien bei ihrer Umschulung, Heimhilfen, Fahrtendiensten und der barrierefreien Wohnung, konnte Renate Rabl trotz ihrer Einschränkung viele Jahre im Berufsleben bleiben. Die Arbeit hat sie fit gehalten; obwohl sie seit 32 Jahren im Rollstuhl sitzt, geht es ihr gesundheitlich gut und sie muss keine Medikamente nehmen. „Der AUVA verdanke ich, dass alles so gut gelaufen ist auf meinem langen Weg zurück ins Leben. Rückblickend haben wir zusammen ganz schön viel geschafft!“, bedankt sich Rabl.

Über die AUVA:

Bei der AUVA sind rund 4,8 Millionen Personen gesetzlich gegen Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten versichert. Die AUVA finanziert ihre Aufgaben fast zur Gänze aus Pflichtbeiträgen der Dienstgeber und übernimmt dafür die Haftung für Arbeitsunfälle und das Auftreten von Berufskrankheiten. Prävention ist die Kernaufgabe der AUVA, denn Unfallverhütung und die Vorbeugung von Berufskrankheiten senken die Kosten für die weiteren Kernaufgaben Heilbehandlung, Rehabilitation und finanzielle Entschädigung von Unfallopfern.

Die Landesstelle Wien betreut in den Bundesländern Wien, Niederösterreich und Burgenland 42 Prozent der AUVA-Versicherten. Pro Jahr erhalten rund 150.000 Verletzte in den Wiener AUVA-Unfallkrankenhäusern Meidling und Lorenz Böhler sowie rund 1.900 Patientinnen und Patienten in den Rehabilitationszentren Wien-Meidling und Weißer Hof, Klosterneuburg, die bestmögliche Behandlung.

