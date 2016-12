Regner: Österreich bekommt überzeugten Europäer als Bundespräsidenten

ÖsterreicherInnen haben die richtige Wahl getroffen

Wien (OTS/SK) - „Ich gratuliere Alexander Van der Bellen zu seiner Wahl als Bundespräsident. Heute ist ein Tag der Erleichterung und Freude. Der Ausgang der Wahl macht mich besonders stolz, Österreicherin zu sein. Die WählerInnen haben sich für eine Politik der Menschlichkeit entschieden. Die ganze Welt blickt nach Österreich", sagt SPÖ-EU-Delegationsleiterin Evelyn Regner. "Mit dem Votum haben die BürgerInnen den untergriffigen Wahlkampfmethoden eine klare Absage erteilt. Das ist ein wichtiges Signal." ****

"Österreich bleibt mit dem gewählten Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen ein stabiler Partner in der Europäischen Union", so Regner. "Ich bin mir sicher, dass Alexander Van der Bellen gemeinsam mit Bundeskanzler Christian Kern gute Verbündete für ein offenes Europa sein werden. Nur wenn wir es schaffen, soziale Gerechtigkeit in Europa Realität werden zu lassen, entziehen wir den Rechten die Grundlage ihrer populistischen Politik“, betont die Europapolitikerin Regner. (Schluss)

Katharina Steinwendtner, Pressereferentin der SPÖ-Europaabgeordneten, Tel. +32 485 26 95 32, E-Mail: katharina.steinwendtner @ europarl.europa.eu