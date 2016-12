Stadler: Der Souverän hat entschieden - Alexander Van der Bellen wird neuer Bundespräsident

Gräben überwinden und Österreich im Interesse künftiger Generationen vorwärtsbringen

St. Pölten (OTS) - „Es ist höchste Pflicht eines Demokraten, die Entscheidung des Souveräns, nämlich der Wählerinnen und Wähler, anzuerkennen und zu akzeptieren. Angesichts des sich nun abzeichnenden Ergebnisses ist es die Pflicht und die Herausforderung des neuen Inhabers des höchsten Amtes in der Republik Österreich, nämlich jenes des Bundespräsidenten, jüngst aufgetane Gräben überwinden zu helfen und vielen Menschen ihr Vertrauen in die Politik wieder zurückzugeben. Österreich, ja Europa, stehen vor großen Herausforderungen, da brauchen wir nur zu unserem Nachbarn Italien zu blicken. Österreich, ja Europa, haben Zukunft, die Gestaltung dieser Zukunft obliegt uns und künftigen Generationen. Ich wünsche dem nach den jüngsten Hochrechnungen höchst wahrscheinlichen neuen Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen für sein Amt alles Gute und viel Erfolg im Interesse Österreichs“, so Niederösterreichs SPÖ-Vorsitzender Matthias Stadler zu den aktuellen Hochrechnungen zur heutigen Bundespräsidentenwahl.

„Österreich machte heute keine internationalen Schlagzeilen, nach einem sehr langen Wahlkampf sind aber jetzt alle Parteien aufgefordert, die teils untergriffige Polemik wieder aus der politischen Debatte herauszunehmen. Wir brauchen Platz für unterschiedliche Meinungen und Platz für den ehrlichen Wettstreit politischer Ideen. Österreich ist in Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft ein angesehener und wichtiger Partner. Hunderttausende Arbeitsplätze unserer exportorientierten Wirtschaft und die Zukunftsperspektiven vieler jungen Menschen hängen von Wirtschaftskompetenz und internationaler Anerkennung ab - diese kann Alexander Van der Bellen auf sich vereinen“, so Stadler abschließend. (Schluss) fa

