Wien – Rudolfsheim – Fünfhaus: Ladendieb festgenommen

Wien (OTS) - Gestern beobachtete ein Ladendetektiv einen 28-Jährigen beim Diebstahl einer Flasche Whisky in einem Supermarkt in der Gablenzgasse. Er verständigte die Polizei. Die Beamten stellten in weiterer Folge die Identität des Mannes fest. Es stellte sich heraus, dass es sich bei dem Beschuldigten um einen geflohenen Strafgefangene handelt. Der Mann wurde festgenommen, er befindet sich in Haft.

