TERMINVORSCHAU der Vertretung der EU-Kommission in Österreich

Termine vom 05. bis 09. Dezember 2016

Wien (OTS) -



Montag, 05/12/2016

- 12:00 Uhr: Pressestatement von EU-Kommissarin Marianne Thyssen (Beschäftigung und Soziales) zur Eröffnung der Europäischen Woche der Berufsqualifikationen

Hintergrund: http://europa.eu/newsroom/events/european-vocational-skills

Übertragung auf EBS: http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule

- EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und Kommissionsvize Frans Timmermans treffen den Hohen UN-Kommissar für Flüchtlinge, Filippo Grandi

- 16.00 Uhr: EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker trifft den Präsidenten den Präsidenten des Ausschusses der Regionen, Markku Markkula

- EU-Kommissar Johannes Hahn (Nachbarschaftspolitik und Erweiterungsverhandlungen) in Serbien

- Kommissionsvize Valdis Dombrovskis (Euro, Sozialer Dialog und Finanzstabilität) bei Rat für Wirtschaft und Finanzen und Eurogruppe

Hintergrund: http://europa.eu/newsroom/events/economic-and-financial-affairs

- EU-Kommissar Dimitris Avramopoulos (Migration und Inneres) bei EU-US-Innenministertreffen in Washington

Dienstag, 06/12/2016

- 09.00 Uhr: EU-Kommissionspräsident Jean-Claude bei der EU-Jahreskonferenz zu den landwirtschaftlichen Perspektiven der EU

Hintergrund: http://europa.eu/newsroom/events/2016-eu-agricultural-outlook

Übertragung auf EBS: http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule

- Zeit tbc: Pressekonferenz zum Treffen der Wirtschafts- und Finanzminister mit EU-Kommissionsvize Valdis Dombrovskis (Euro, Sozialer Dialog und Finanzstabilität)

- EU-Kommissar Johannes Hahn (Nachbarschaftspolitik und Erweiterungsverhandlungen) auf Konferenz "Erfolgsgeschichten der Östlichen Partnerschaft", Europäisches Parlament

- Wien: Europa: DIALOG

mit Bettina Prendergast, ORF-Korrespondentin in London

Zeit: 18.00 Uhr

Ort: Haus der EU, Wipplingerstraße 35, 1010 Wien

Link: http://www.europadialog.eu/termine/

Mittwoch, 07/12/2016

- Wöchentliche Kommissionssitzung

Zeit: 9.00 Uhr

Ort: Brüssel

Themen: Europäische Jugendinitiative und Europäisches Solidaritätskorps, EU-Sicherheitsagenda, Migrationsbericht

- Zeit tbc: Pressekonferenz mit den EU-Kommissaren Marianne Thyssen (Beschäftigung und Soziales), Christos Stylianides (Humanitäre Hilfe und Krisenmanagement), Tibor Navracsics (Kultur und Bildung) zur Jugendinitiative und zum neuen Europäischen Solidaritätskorps

Hintergrund: http://europa.eu/newsroom/events/youth-initiative_de

Übertragung auf EBS: http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule

- EU-Kommissarin Marianne Thyssen (Beschäftigung und Soziales) trifft den österreichischen Sozialminister Alois Stöger

- EU-Kommissar Johannes Hahn (Nachbarschaftspolitik und Erweiterungsverhandlungen) trifft den Vorsitzenden des albanischen Parlaments, Ilir Meta

- EU-Kommissar Johannes Hahn (Nachbarschaftspolitik und Erweiterungsverhandlungen) auf Konferenz "The Balkans: boosting connections on the road to the EU"

- 17.00 Uhr: EU-Kommissionspräsident Jean-Claude trifft den Vorsitzenden der türkisch-zypriotischen Gemeinschaft, Mustafa Akinci

- Wien: Ein Jahr nach COP21 in Paris – Wo steht die EU-Klimapolitik?

Zeit: 18.00 Uhr

Ort: Haus der EU, Wipplingerstraße 35, 1010 Wien

Link: http://ec.europa.eu/austria/events/ein-jahr-nach-der-cop21

Donnerstag, 08/12/2016

- 11:30 Uhr: Pressekonferenz: EU-Kommissar Dimitris Avramopoulos (Migration und Inneres) über den aktueller Stand der Umsiedlung und Umverteilung von Flüchtlingen sowie Fortschritte im Rahmen des EU-Türkei Statements

- Aktualisierung der "schwarzen Liste" der verbannten Fluggesellschaften (EU Air Safety List)

- Monatliches Paket der Vertragsverletzungsverfahren

Hintergrund: http://europa.eu/newsroom/events/commission-adopts

- 15:30 Uhr: Press Point mit EU-Kommissar Julian King (Sicherheitsunion) und Dimitris Avramopoulos (Migration und Inneres) zu Internetforum

- EU-Kommissar Johannes Hahn (Nachbarschaftspolitik und Erweiterungsverhandlungen) auf offiziellem Besuch in Montenegro

Freitag, 09/12/2016

- EU-Kommissarin Cecilia Malmström (Handel) bei Handelsministertreffen zwischen EU und Afrikanischen, Karibischen und Pazifischen Staaten

- EU-Kommissar Johannes Hahn (Nachbarschaftspolitik und Erweiterungsverhandlungen) in Bosnien und Herzegowina

Kalender der Aktivitäten der Mitglieder der EU-Kommission

Rückfragen & Kontakt:

Vertretung der EU-Kommission in Österreich

Heinz-Rudolf Miko

Pressesprecher

++43 6767 90 80 45

Heinz-Rudolf.Miko @ ec.europa.eu