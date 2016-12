Nikolaus besucht Hartlauer

Am 6. Dezember in Steyr, St. Pölten und Wieselburg

Steyr/St.Pölten/Wieselburg (OTS) - Am 6. Dezember kommt der Nikolo! Hartlauer lässt heuer erstmalig eine schöne Tradition in drei Geschäften aufleben: Im Hartlauer Haus Steyr und Wieselburg (14.00 bis 18.00 Uhr) sowie in St. Pölten (13.00 bis 16.00 Uhr) können Kinder dem Besuch vom Nikolaus entgegenfiebern und sich mit ihm fotografieren lassen.

„Auch in meiner Kindheit war der Besuch des Nikolos ein unvergessliches Erlebnis. Wir freuen uns auf strahlende Kinderaugen in unseren drei Geschäften.“ Robert F. Hartlauer

Fototermin mit dem Nikolaus

Die Kinder werden von Hartlauer „Masters of Photography“, dem Club der besten Fotoverkäufer Österreichs, fotografiert. Das Bild erhält jedes Kind als Sofort-Foto im Format 13x18cm auf 15x20cm gratis als Geschenk. Weitere Fotos können zum Normalpreis erworben werden.

Außerdem gibt es einen Nikolaus-Filzstiefel mit Schokolade als Geschenk.

Veranstaltungsorte

Hartlauer Haus Steyr, Stadtplatz 6, 14.00 bis 18.00 Uhr

Hartlauer Wieselburg, Hauptplatz 8, 14.00 bis 18.00 Uhr

Hartlauer St. Pölten, Traisenpark/Dr. Adolf Schärf-Straße 5, 13.00 bis 16.00 Uhr

Rückfragen & Kontakt:

Robert F. Hartlauer

Telefon: 07252/ 588 11

office @ hartlauer.at

Hartlauer Handesges.m.b.H., Stadtplatz 13, 4400 Steyr/OÖ



Hartlauer online:

www.hartlauer.at I www.hartlauer-fotogalerie.at I www.geekstore.at



Hartlauer bloggt:

www.gesundheitsecho.at I www.handyexperte.at I www.fotofilmblog.at