Gründung des Instituts für Psychosomatik an der Medizinischen Fakultät der Sigmund Freud Privatuniversität (SFU) Wien

Interdisziplinäre psychosomatische Grundlagen- und Anwendungsforschung

Wien (OTS) - Unter der Leitung von Univ.-Prof. Dr. Christiane Eichenberg und Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Lalouschek gründet die Sigmund Freud Privatuniversität das Institut für Psychosomatik an der Medizinischen Fakultät der SFU Wien.

Das Institut weist sich u.a. durch seine enge Kooperation mit den Fakultäten für Psychologie und Psychotherapiewissenschaft aus im Sinne einer interdisziplinären psychosomatischen Grundlagen- und Anwendungsforschung.

Aktuelle Forschungsschwerpunkte und -Projekte:

1. Psychosomatik in den klassischen medizinischen Fächern

Die Relevanz psychosomatischer Forschung und Praxis wird im ersten Beispiel an der Kardiologie dargelegt.

Konkretes Projekt: Tako Tsubo in Kooperation mit Univ.-Prof. Kurt Huber, Wilhelminen-Spital Wien.

2. Trauma und Psychosomatik

Die psychotraumatische Ätiologie psychosomatischer Erkrankungen sowie auch psychotraumatische Folgen (psycho-)somatischer Erkrankungen (z.B. nach Diagnosestellung) werden systematisch in einem Herausgeberwerk mit namhaften Wissenschaftlern aus Psychotraumatologie und Psychosomatik zusammengestellt.

3. E-(Mental)Health

Die Chancen des Einsatzes moderner Medien in der Versorgung psychosomatischer Patienten sowie die potenziell psychosomatischen Auswirkungen moderner Mediennutzung werden in verschiedenen Projekten untersucht (z.B. zum Nutzen von Serious Games in Prävention und Behandlung adipöser Kinder und Jugendlicher; Online-Versorgungsangebote für ältere Depressive mit häufig somatischen Komorbiditäten).

Am 07.12.2016 um 10.00 Uhr findet eine Pressekonferenz anlässlich der Gründung des Institutes statt (SFU Wien, Raum 1002).

Pressekonferenz



Bekanntgabe der Gründung des Instituts für Psychosomatik an der

Medizinischen Fakultät der Sigmund Freud PrivatUniversität Wien;



Datum: 7.12.2016, 10:00 - 11:00 Uhr



Ort:

Sigmund Freud Privat Universität, Campus Prater Raum

1002,1. OG

Freudplatz 1, 1020 Wien



