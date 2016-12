„VERA. Das kommt in den besten Familien vor“ – am 3. Dezember in ORF 2

Wien (OTS) - Pornosucht, chronische Erkrankung und Wettbetrug – am Samstag, dem 3. Dezember 2016, berichten Vera Russwurms Gäste um 22.35 Uhr in ORF 2 in einer neuen Ausgabe von „VERA. Das kommt in den besten Familien vor“ darüber, wie sie ihre persönlichen Lebenskrisen bewältigt haben. Zu Gast ist auch der ehemalige Fußballstar Dominique Taboga.

In der aktuellen Ausgabe der Talksendung geht es am 3. Dezember um folgende Themen:

Pornosucht – Sexualtherapeut MR Dr. Georg Pfau klärt auf: Pornografie kann zu einem ähnlichen Problem werden wie z. B. Drogen oder Alkohol. Die Zahl der Jugendlichen, die pornosüchtig sind, steigt derzeit rasch an. Diese Jugendlichen bräuchten Aufklärung – „in jeder Hinsicht“. Dr. Pfau geht dazu in Schulen und teilt bei „VERA.“ seine Erfahrungen, aber auch Ansätze, diese Sucht zu erkennen und mit ihr umzugehen.

Chronisch krank: Die Anfang-30-jährige Michaela Liepold erzählt, wie sie damit umgeht, ihr bisheriges Leben lang nie gesund gewesen zu sein. Chronisch Kranke brauchen kein Mitleid, sie brauchen Hilfe und Lösungen.

Wettbetrug: Der ehemalige Fußballstar Dominique Taboga manipulierte Spiele und stürzte damit nicht nur sich selbst und seine Familie ins Unglück, sondern saß auch dafür im Gefängnis. Taboga hat ein Leben als Fußballprofi und als Krimineller hinter sich. Er erzählt über Wettspielmafia, Schwarzgeld und Doping, seine Ehe, Familie, Selbstmordabsichten und Scheidung. Und wie er es geschafft hat, wieder auf den rechten Weg zu kommen.

