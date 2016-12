Jugendorchester der Musikschule Wien

Konzert im Odeon-Theater

Wien (OTS) - Am Samstag, 3. Dezember 2016, treten um 19.30 Uhr zwei große Orchester der Musikschule Wien im Odeon-Theater (Taborstraße 10, 1020 Wien) auf: das Jugendkammerorchester Camerata Con Brio und das Sinfonische Jugendblasorchester Wien. Unter der Leitung des Dirigenten Daniel Muck spielen rund 100 junge MusikerInnen im Alter von 12 bis 25 Jahren ein sehr ansprechendes und spannendes Programm.

Neues und Altbewährtes

Gleich zwei Uraufführungen werden beim Konzert präsentiert: Das Concerto für Tuba, das eine Auftragskomposition des Magistrats der Stadt Wien – MA 7 ist. Solist ist Rainer Huß, Tubist beim ORF-Radiosymphonieorchester (RSO). Die zweite Komposition betitelt sich BLACK ICE. Beide Werke stammen von Daniel Muck, der gleichermaßen als Komponist und Dirigent international sehr erfolgreich tätig ist. Außerdem stehen weltberühmte Werke von Edvard Grieg und Béla Bartók für Streichorchester sowie Stücke von James Barner und Carl Millöcker, gespielt vom Sinfonischen Jugendblasorchester Wien, auf dem Programm.

Gemeinsames Musizieren

Die Orchesterarbeit und das gemeinsame Musizieren in unterschiedlichen Formationen und Stilrichtungen sind in der Musikschule Wien ein zentrales Thema. Mittlerweile gibt es eine stattliche Anzahl von Ensembles, Chören, Bands und Sinfonieorchestern in allen Alters- und Leistungsstufen, in denen das im Unterricht Gelernte erprobt und umgesetzt wird. Das Miteinander-Musizieren stärkt die Fähigkeiten, das Selbstbewusstsein und die sozialen Kompetenzen. Und es macht einfach Spaß!

Konzerttermin:

Samstag, 3. Dezember 2016, 19.30 Uhr Odeon-Theater, Taborstraße 10, 1020 Wien Karten: 13,-- Euro (Kinder, Studenten 6,-- Euro) www.odeon-theater.at, Tel. 01/216 51 27

