7.12., Favoriten: 10. Favoritner Gesundheitstag mit BV Mospointner

Wien (OTS/RK) - Am Mittwoch, 7. Dezember 2016, findet von 9 bis 12 Uhr im FH Campus Wien (10., Favoritenstraße 226) der 10. Mädchen- und Burschengesundheitstag statt. Jugendliche im Alter von 13 bis 17 Jahren bekommen unter anderem Informationen zu Ausbildung und Beruf, Sexualität und Gesundheit. Außerdem erfahren sie, an wen sie sich bei Fragen zu Essstörungen, Belästigung, Gewalt, Verhütung und Drogen wenden können. Infos gibt es auch über spannende Freizeitaktivitäten. Der Favoritner Mädchen- und Burschengesundheitstag wird von den Gesundheitszentren für Frauen und Männer (FEM und MEN) in Zusammenarbeit mit der Bezirksvorstehung Favoriten und dem Verein Wiener Jugendzentren organisiert.

Bitte merken Sie vor:

Weitere Informationen erteilt das Büro der Bezirksvorstehung für den 10. Bezirk, Tel. 01/4000-10114 bzw. E-Mail: post @ bv10.wien.gv.at

