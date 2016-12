„Leb‘ Dein Leben. Ohne Rauch. YOLO!“ Erfolgreiche Tabakprävention für Jugendliche in Österreich

Dass ein rauchfreies Leben cool sein kann, hat die österreichweite Tabakpräventionsinitiative für Kinder und Jugendliche gezeigt.

Eigenkompetenz fördern und Einstieg verhindern.

„Leb‘ dein Leben. Ohne Rauch. YOLO!“ Mit diesem Slogan startete die Tabakpräventionsinitiative für 10-14-Jährige bereits 2015 anlässlich des Weltnichtrauchertages und wurde heuer vertiefend fortgesetzt. Ziel war und ist es, dass sich Kinder und Jugendliche in ihren Lebenswelten spielerisch mit den Themen „Nichtrauchen“ und „Nikotinabhängigkeit“ auseinandersetzen. Die Maßnahmen dafür wurden vom Bundesministerium für Gesundheit und Frauen (BMGF) und dem Fonds Gesundes Österreich (FGÖ) gemeinsam mit Jugendlichen entwickelt, um so dem Einstieg ins Rauchen so früh wie möglich entgegen zu wirken.

Im Sinne der Gesundheitsförderung ist die Tabakpräventionsinitiative viel mehr als eine klassische „Anti-Rauch“-Werbekampagne und setzt auf mehrere Handlungsstränge und Ebenen. Sie umfasst neben einem österreichweiten Klassenwettbewerb an den Schulen und Bundesländer-Events auch in Kooperation mit der ARGE Suchtvorbeugung die nachhaltige Präventionsarbeit in der Schule, wie zum Beispiel das Initiativen-Projekt PLUS, das die Lebenskompetenz der Kinder und Jugendlichen innerhalb von 4 Schuljahren kontinuierlich aufbaut und stärkt. Elternratgeber, Aktivitäten über Soziale Medien wie Facebook, Instagram und YouTube sowie eine eigens entwickelte Quizz App im Quizduell-Format sind ebenso Teil des umfassenden Maßnahmenpakets.

Erfolgreiche Tabakprävention

Das Interesse war im ersten Initiativenjahr bereits entsprechend groß und wurde nun im zweiten Jahr noch übertroffen. So wurden die Unterrichtsmaterialien für Lehrer/innen über 60.000 Mal downgeloadet und in den sozialen Netzwerken waren über 50.000 aktiv.

Für die YOLO Quizz App begeisterten sich knapp 600 Schüler/innen wie Eltern und Lehrer/innen.

110 Klassen nahmen beim Klassenwettbewerb teil. Über 3000 Schüler/innen kamen heuer zu den „Schall ohne Rauch“-Schülerpartys, die zum Abschluss des Klassenwettbewerbs zur Ehrung der Siegerklasse in jedem Bundesland stattfanden. Am 1.12. fand das große Abschlussevent in Wien statt.

„Das übertrifft unsere Erwartungen bei weitem“, freut sich Klaus Ropin, Leiter des Fonds Gesundes Österreich, über das große Interesse bei den Kindern, Eltern und Pädagog/innen.

Kommunikation auf Augenhöhe

„Alle, die bei der Initiative mitgemacht haben, haben gezeigt, dass wir unser gemeinsames Ziel, den Einstieg ins Rauchen so früh wie möglich zu verhindern, am besten durch Kommunikation auf Augenhöhe erreichen. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass die Initiative die Sprache und die Medien der Jugendlichen aufgreift, um sie in ihrer Entscheidungsfindung beim Thema Rauchen zu stärken“, betont Gesundheitsministerin Sabine Oberhauser und freut sich über den anhaltenden Erfolg von „Leb‘ Dein Leben. Ohne Rauch. YOLO!“ auch im zweiten Initiativenjahr.

Nähere Informationen zur Tabakpräventionsinitiative finden Sie unter:

www.yolo.at

