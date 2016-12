Ski Nordisch: Größtes “Langlauf Opening” der Alpen sorgt für Ansturm der Gäste

8.-10.12.: Umfangreiches Programm für Hobbysportler in Ramsau am Dachstein / Material testen, Technik trainieren / Exklusives Highlight: Training mit Olympiasieger Felix Gottwald

Ramsau (OTS) - Ab kommenden Donnerstag findet im österreichischen Ramsau am Dachstein das größte “Langlauf Opening” der Alpen statt (8.-10.12.). Schon seit Wochen trainieren im steirischen Urlaubsort viele Nordische Spitzenathleten für die neue Weltcup-Saison, nun feiern auch alle Hobby-Langläufer den offiziellen Start in den Winter. Am dreitägigen Opening-Programm stehen Technikkurse, Materialtests, Filmpremieren, Fitness-Workshops und vieles mehr. Als absolutes Highlight können Langlauf-Fans exklusiv in einer Gruppe mit dem dreifachen Olympiasieger Felix Gottwald trainieren. Alle Infos zum Programm und buchbare Packages gibt es auf: www.xc-ramsau.com.

Der ehemalige Nordische Kombinierer Felix Gottwald gilt mit sieben Medaillen als erfolgreichster österreichischer Sportler in der Olympia-Geschichte. Nach seiner aktiven Profikarriere, in der er auch drei Weltmeistertitel und den Weltcupgesamtsieg erringen konnte, hat sich der Vorzeigeathlet als gefragter Referent und Mentaltrainer etabliert. In der Ramsau können die Teilnehmer des Programms “Langlaufen mit Felix Gottwald” einen Nachmittag lang die besten Tipps zum Skaten und Gleiten direkt vom Meister erfahren >>

