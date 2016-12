Jo Taylor wird in neue Position befördert: Senior Managing Director, International

Toronto, Kanada (ots/PRNewswire) - Der globalen Strategie und Präsenz verpflichtet

Bjarne Graven Larsen, Chief Investment Officer bei Ontario Teachers' Pension Plan, gab heute bekannt, dass Jo Taylor mit Wirkung zum 1. Januar 2017 in die neue Position des Senior Managing Director, International befördert werden wird.

Jo Taylor, der 2012 zu Ontario Teachers' wechselte, ist derzeit Regional Managing Director für Europa, den Nahen Osten und Afrika und ist im Londoner Büro tätig, das er weiterhin leiten wird. In seiner neuen Position wird er die Aufsicht über die internationale Präsenz von Ontario Teachers' in London und Hongkong übernehmen und weiterhin Graven Larsen unterstellt sein.

Jo Taylor wird ein aktives Mitglied des Prüfungsausschusses der jeweiligen Anlageklasse für Investitionen in allen Regionen sein.

Nach der Rückkehr von Nicole Musicco ? aktuell Regional Managing Director, Asia Pacific und zukünftige Leiterin des Bereichs Public Equities ? im neuen Jahr von Hongkong nach Toronto wird Jo Taylor vorübergehend die Leitung der Region Asien-Pazifik übernehmen. Er wird die aktuelle Suche nach dem neuen Regional Managing Director für Hongkong leiten, der ihm unterstellt sein wird. Bis zur Besetzung dieser Position wird Taylor seine Zeit zwischen den Büros in London und Hongkong aufteilen.

"Jo Taylor ist für diese Rolle bestens qualifiziert", sagte Graven Larsen. "Er hat ein angeborenes Verständnis für den Beziehungsaufbau sowie den globalen Aspekt des heutigen Investitionsklimas. Er hat sich den Respekt unserer Partner auf der ganzen Welt verdient, indem er stets für einen Mehrwert sorgt und sich dafür engagiert, unsere globale Strategie und Präsenz weiter auszubauen."

Jo Taylor ist an der Verwaltung verschiedener Portfoliounternehmen von Ontario Teachers' beteiligt. Er ist Vorsitzender von Camelot und ein nicht-exekutives Mitglied von SGN, Helly Hansen und Burton's Biscuits.

Über Ontario Teachers'

Als Kanadas größter Pensionsfonds für einen einzigen Berufsstand verzeichnete der Ontario Teachers' Pension Plan (Ontario Teachers') zum 31. Dezember 2015 ein Nettovermögen in Höhe von 171,4 Mrd. US-Dollar. Ontario Teachers' verfügt über ein vielseitiges globales Portfolio von Vermögenswerten, von denen 80 % intern verwaltet werden. Seit seiner Gründung im Jahr 1990 verzeichnet Ontario Teachers' eine jährliche Rendite von 10,3 %. Ontario Teachers' ist eine unabhängige Organisation mit Hauptsitz in Toronto. Die Niederlassung für die Region Asien-Pazifik befindet sich in Hongkong, die Vertretung für den EMEA-Raum (Europa, Naher Osten und Afrika) in London. Das kapitalgedeckte Altersversorgungssystem, das genau definierte Vorteile bietet, investiert in und verwaltet die Altersvorsorge von 316.000 im aktiven Dienst befindlichen und pensionierten Lehrern in der Provinz Ontario. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website otpp.com, und folgen Sie uns auf Twitter unter @OtppInfo.

