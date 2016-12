Oracle verspricht $ 1,4 Milliarden zur Unterstützung der Informatikausbildung in der Europäischen Union

Redwood Shores, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Heute starteten die Europäische Kommission und DIGITALEUROPE (http://www.digitaleurope.org/) die Koalition für digitale Kompetenzen und Arbeitsplätze, eine Multi-Stakeholder-Partnerschaft zur Stärkung der Informatik- (CS) und Programmierkenntnisse auf allen Ebenen der in Europa verfügbaren Arbeitnehmerschaft. Gleichzeitig dazu gab Oracle eine Dreijahresinvestition in Höhe von insgesamt $ 1,4 Milliarden in Direkt- und Sachleistungen zur Unterstützung der CS-Ausbildung in allen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union (EU) bekannt.

Fast 1.000 Bildungseinrichtungen in der EU arbeiten derzeit mit der Oracle Academy zusammen, dem philanthropischen Flagship-Bildungsprogramm von Oracle, das nahezu 3,1 Millionen Studierenden in 110 Ländern eine Informatikausbildung ermöglicht. Im Rahmen des heutigen Versprechens plant die Oracle Akademie in den kommenden drei Jahren 1.000 zusätzliche EU-Pädagogen in CS-, Java-und Database-Anweisungen auszubilden und weitere Studierende in 1.000 Bildungseinrichtungen in der EU zu erreichen.

"Digital kompetente Fachleute sind für die Wettbewerbsfähigkeit und Innovationskapazität Europas von kritischer Bedeutung", sagte John Higgins, Director General von DIGITALEUROPE. "In den vergangenen zehn Jahren hat die Nachfrage nach Arbeitskräften mit Informatik- und Programmierkenntnissen jährlich um vier Prozent zugenommen." Oracles Bemühungen, Informatik in die Klassenzimmer der gesamten Europäischen Union zu bringen, werden dazu beitragen, unsere digitale Wirtschaft zu stärken."

"Wir bei Oracle sind stolz, dass wir Studierende aus allen Teilen der Welt für Informatik inspirieren und motivieren können", erklärte Alison Derbenwick Miller, Vice President der Oracle Academy. "Am Anfang dieses Jahres ist Oracle nennenswerte Verpflichtungen in Zusammenhang mit den Initiativen CS for All (https://www.oracle.com/c orporate/pressrelease/oracle-bolsters-cs-edu-041316.html) und Let Girls Learn (https://www.oracle.com/corporate/pressrelease/oracle-joi ns-white-house-girls-stem-061416.html) des Weißen Hauses eingegangen. Die heutige Ankündigung untermauert die Beibehaltung unserer Dynamik bei weltweiter digitaler Fortbildung und zunehmender Diversität auf den technischen Gebieten."

Des Weiteren wird die Oracle Academy in den kommenden drei Jahren verschiedene Programme vorantreiben, darunter:

Die Einladung nationaler Koalitionen in den Mitgliedsstaaten der EU zu Partnerschaften mit der Oracle Academy bei der Bereitstellung von Informatikausbildung für Lehrende und Studierende

Die Bereitstellung von Ausbildungsprogrammen in entstehenden Technologien auf Hochschulebene

Die Anpassung des gesamten Lehrplans der Oracle Academy an den Europäischen Qualifikationsrahmen (EQF)

Das heutige Versprechen ist eine Verlängerung der Verpflichtung Oracles aus dem Jahr 2013, die 1.246 Lehrende in der EU zum Unterricht in Informatik befähigte und die Oracle Academy um 203 Bildungseinrichtungen erweiterte.

Unterstützende Quellen

Über die Oracle Academy

Das philanthropische Flagship-Bildungsprogramm von Oracle, die Oracle Academy, unterstützt weltweit die Ausbildung in Informatik zur Weiterentwicklung von Wissen, Innovation, Kompetenzen und Diversität in den Technologiesektoren und sie bietet ein kostenloses, umfassendes Portfolio an Software, Studienplänen, gehosteten Technologien, Schulungen für Lehrkräfte, Unterstützung und Quellen für Zertifizierungen an. Das Programm fördert jährlich mehr als 3,1 Millionen Studierende in 110 Ländern und arbeitet bei der Bereitstellung der von Pädagogen benötigen Werkzeuge zur Motivierung, Inspiration und Vorbereitung von Studierenden auf ihrem Weg zu Innovatoren und Führungspersönlichkeiten mit öffentlichen und privaten Partnern zusammen. Mithilfe der Oracle Academy erhalten Studierende praktische Erfahrung in den neuesten Technologien und es bereitet sie damit auf ihr Studium und ihre Karriere in den Bereichen Big Data, Cloud-Computing, Internet der Dinge und darüber hinaus vor.

Über Oracle

Oracle bietet eine vollständig integrierte Palette an Cloud-Anwendungen und Plattformdiensten an. Weitere Informationen über Oracle (NYSE:ORCL) erhalten Sie unter www.oracle.com.

Handelsmarken

Oracle und Java sind registrierte Handelsmarken von Oracle und/oder der jeweiligen Tochtergesellschaften. Andere Namen können Handelsmarken der jeweiligen Besitzer sein.

