HIV-Selbstdiagnosetest bietet Lösung für sexuell übertragbare Infektionen außerhalb von Städten an

London (ots/PRNewswire) - 75 % von HIV-Selbstdiagnosetests werden in ländlichen Gebieten bestellt, da Budgetkürzungen den Zugang zu Diensten für die sexuelle Gesundheit beeinflussen

Der weltweit schnellste HIV-Selbstdiagnosetest wurde vor dem Weltaidstag zum Verkauf im Vereinigten Königreich eingeführt.

(Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20161130/444458 )

Die Einführung folgt auf Untersuchungen von der British HIV Association bei der deutlich wurde, dass von den zwischen 2015 und 2016 verkauften 28.000 Einheiten 75 % in außerstädtische Gebiete verkauft wurden und die Hälfte der Benutzer waren Erstanwender.

bioLytical Laboratories, ein weltweit führendes Unternehmen für Schnelltests für Infektionskrankheiten, hat mit dem INSTI® HIV-Selbstdiganosetest eine neue 60-Sekunden-Lösung[i] entwickelt. Der Test entdeckt HIV bis zu zwei Wochen schneller als alle anderen HIV-Heimtests.

Die Selbstdiagnosetests ermöglichen den geschätzten 18.000 Menschen im Vereinigten Königreich, die sich nicht bewusst sind, HIV-positiv zu sein[1], die Möglichkeit, einen HIV-Test durchzuführen, ohne auf das Ergebnis warten zu müssen. TVs Dr. Christian Jessen

(https://twitter.com/DoctorChristian) erklärte: "Die zwei größten

Barrieren, denen wir uns bei HIV gegenübersehen, sind Bewusstsein und Zugang. Online-Zugang zu Test und Informationen über die Bedeutung von HIV-Tests sind entscheidend für diesen Weltaidstag."

Der Zugang zu sexuellen Gesundheitskliniken im Vereinigten Königreich wurde weithin verbreitet[2], um ländliche Gebiete über Städte zu beeinflussen, wobei Stadtbewohner von einem guten Angebot an sexuellen Gesundheitsdiensten sowie von primärer und sekundärer Gesundheitsberatung profitieren. Stan Miele, bioLyticals Chief Commercial Officer, erklärte: "Wir haben den INSTI-HIV-Tests nur aus diesem Grund entwickelt, um es Menschen zu ermöglichen, Kontrolle über ihren eigenen Zeitplan zu erhalten, wenn es um die HIV-Diagnose geht. Der Test kann einfach angewandt werden und kann ganz bequem Zuhause mit sofortigen Ergebnis durchgeführt werden."

Mit einem kleinen Stich in den Finger und einem Bluttropfen bietet der INSTI HIV-Selbsttest (https://www.insti-hivselftest.com/) sofort ein Ergebnis und weist eine Genauigkeit von 99 % auf. Bei anderen üblichen HIV-Tests für Zuhause müssen die Nutzer 15 bis 20 Minuten auf das Ergebnis warten (nachdem der Test durchgeführt wurde) oder sogar mehrere Tage oder Wochen, wenn es sich um einen Labortest handelt.

Zum INSTI HIV-Selbsttest gehört auch eine Karte mit Informationen darüber, wo man Hilfe erhalten kann und für alle, die allgemeine Fragen über das HIV-Screening haben.

Das Test-Kit ist nun auch online verfügbar unter http://www.INSTI-HIVSelfTest.com

___________________________ [1] http://www.hivaware.org.uk/facts-myths/hiv-statistics [2] http://www.healthtalk.org/young-peoples-experiences/sexual-health /difficulty-accessing-services-rural-areas

Herausgegeben von Beattie Communications im Auftrag von bioLytical Laboratories Inc.

Informationen zu bioLytical Laboratories Inc.

bioLytical Laboratories ist ein kanadisches Unternehmen in privater Hand, das sich im Bereich der Erforschung, Entwicklung und Kommerzialisierung schneller medizinischer Point-of-Care in vitro-Diagnosegeräte, unter Verwendung seiner geschützten INSTI(TM)-Technologieplattform, engagiert. Mit weltweiten Genehmigungen durch Regulierungsbehörden, u. a. der Genehmigung durch die US FDA und Health Canada sowie der CE-Kennzeichnung, vermarktet und verkauft bioLytical seine INSTI-HIV-Tests weltweit und seine INSTI HIV/Syphilis-Multiplex-Tests in Europa. Die INSTI-Produktlinie bietet hochgenaue Testergebnisse in 60 Sekunden oder weniger -wesentlich schneller als die 15 bis 20 Minuten, die bei Tests von Mitbewerbern auf Basis der Lateral Flow Technik nötig sind. bioLytical verfügt über ein aktives F&E-Programm mit einer Pipeline, zu der Tests für Krankheiten wie Zika, Denguefieber, Chikungunyafieber, Hepatitis C und Ebola gehören. Das Unternehmen stellt auch Vertragsdienstleistungen zur Verfügung, im Rahmen derer die INSTI-Plattform angepasst wird, um maßgeschneiderte Lösungen für die funktionalen und technischen Diagnosetestanforderungen anzubieten. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte http://www.biolytical.com.

___________________________

[i] Zeit bis zum Ergebnis abhängig vom richtigen Anwendungsverfahren und wird nach der Blutprobe bereitgestellt

Rückfragen & Kontakt:

Jeremy Page

Jeremy.page @ onlybeattie.com

+44-(0)-207-053-6413