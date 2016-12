Es ist soweit - des Alpenhaus' dritter Streich!

Bad Hofgastein (TP/OTS) - Bad Hofgastein hat 4 neue glänzende Sterne: DAS ALPENHAUS GASTEINERTAL. Eröffnet wurde ganz ungezwungen mit einem kleinen, gemütlichen Hotel Opening Get Together in Kombination aus Tradition und Moderne mit den Alpen.HAUSBRÄUCHEN und einer für das Gasteinertal prädestinierten Yoga & Mantra Abendveranstaltung.

Unter dem Motto „Moderne alpine Eleganz und Lifestyle – neu definiert.” bietet DAS ALPENHAUS GASTEINERTAL einen Lifestyle, bewusst in der Viersternekategorie, mit einem erstklassigen Verwöhn- und Serviceangebot. Das Ursprüngliche bewahren, Tradition tragen, die Herkunft nicht vergessen, am Puls der Zeit sein und dies den internationalen Gästen nahe bringen. DAS ALPENHAUS GASTEINERTAL verbindet traditionelle Werte mit alpinem Lifestyle und österreichischem Flair.

Das ALPENHAUS MANAGEMENT-Team rund um Tina Verdi ist stolz auf ihr neuestes Haus im Pongau. Die 89 Zimmer und Suiten des ehemaligen Grand Park Hotels Bad Hofgastein hat man komplett neu ausgestattet im alpinen Ambiente, so wie es sich in dieser Gegend gehört. Im Á-la-carte-Restaurant serviert man Allergikerküche, vegetarische und vegane Kost - im Alpenhaus-Chargon heißt das regionale Verwöhnpension. Beim Essen schaut man direkt in den Park und die Natur. Eigentlich müsste man letztere auch ehren, denn sie gibt mit ihrer Heilkraft, der meditativen Wirkung der Berge und ihrem sprudelnden Wildwasser im Alpenhaus Anleitung zum Glücklichsein. Zum Beispiel im 2.000 Quadratmeter großen ALPEN.VEDA.SPA mit Laconium, Bio-Kräutersauna, Rosenquarz-Dampfbad und Eis-Iglu, Panorama-Hallenbad und Whirlpool. Oder beim Alpen.Kraft-Programm mit Yoga, Meditation und Outdoor-Aktivitäten.

Yoga stand neben dem Herrn Pfarrer, der das Haus segnete, und Energetiker Alfred Silbergasser, der mit dem Räuchern die Geister gut stimmte, bei der Eröffnung auch im Mittelpunkt. So konnten die Anwesenden bei einer Kundalini-Yogastunde und beim anschließenden Mantra-Konzert mit Johma Sangeeta ihre Lebensenergie noch besser zum Fließen bringen. Die freiwilligen Spenden kamen der Yoga Charity Community von Tina Maria Verdi zugute.

Über: DAS ALPENHAUS HOTELS & RESORTS

Unter dem Motto “…vom Leben nahe den Bergen“ bietet DAS ALPENHAUS HOTELS & RESORTS“ mit den Häusern in Kaprun, Katschberg und Bad Hofgastein regionale Authentizität, zeitgemäß und unkompliziert interpretiert. Ihr Alpenzuhause – gemütlich, bodenständig und regional-echt.



