Gebietsweise Schneefahrbahnen in Niederösterreich

Kettenpflicht auf drei Straßenabschnitten

St. Pölten (OTS/NLK) - Die Fahrbahnen der Salzstrecken sind heute, Donnerstag, im Waldviertel sowie im Wienerwald überwiegend matschig bis salznass, gebietsweise gibt es auch Schneefahrbahnen, beispielsweise im westlichen und nördlichen Waldviertel sowie im Raum Neulengbach. Im Weinviertel sowie im nördlichen Mostviertel sind die Fahrbahnen größtenteils salznass und abschnittsweise matschig. In den südlichen Landesteilen sind überwiegend trockene und abschnittsweise nasse Fahrbahnen vorzufinden. Die Fahrbahnen der Splittstrecken sind im Wald- und Weinviertel, im Wienerwald sowie im Raum Gloggnitz, Blindenmarkt, Melk, Mank und Sankt Pölten, Pottenbrunn und Lilienfeld überwiegend mit Schnee bedeckt und matschig. Im übrigen Gebiet sind größtenteils trockene und teilweise nasse Fahrbahnen vorzufinden. Die erforderlichen Räum- und Streueinsätze sind im Gange.

Kettenpflicht besteht für alle Fahrzeuge ab 3,5 Tonnen auf der B18 Gerichtsberg, auf der L83 Marbach bis Münichreith und auf der L7283 im Bereich Dorfstetten. Im Raum Ottenschlag, Spitz und Raabs/Thaya kommt es abschnittsweise zu leichten Schneeverwehungen.

Die Temperaturen beliefen sich heute in der Früh auf zwischen -3 Grad, gemessen in Gr. Gerungs, Pöggstall und Spitz, und +6 Grad in Gloggnitz. Die Neuschneemengen betragen im Waldviertel und im Industrieviertel bis zehn Zentimeter (Dobersberg und Neulengbach), im Weinviertel bis zwei Zentimeter (Eggenburg, Mistelbach, Poysdorf und Wolkersdorf) und im Mostviertel bis vier Zentimeter (Lilienfeld).

Nähere Informationen: Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung Straßenbetrieb, Telefon 02742/9005-60262, E-Mail winterdienststelle @ noel.gv.at.

