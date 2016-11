Independent Capital erweitert die Geschäftsführung

Der renommierte Kapitalmarktexperte Tim Geißler wird Partner im Unternehmen

Wien (OTS) - Independent Capital GmbH („Independent Capital“) erweitert den Kreis der Geschäftsführer und Partner: mit heutigem Tag hat der bisherige Leiter des Bereichs Treasury der Raiffeisen Landesbank Niederösterreich-Wien AG („RLB NÖ-Wien“), Dipl.-BW. Tim Geißler, die Funktion eines Geschäftsführers der Gesellschaft übernommen. Damit konnte Independent Capital einen weiteren renommierten Banken- und Kapitalmarktexperten als Partner zur Mitarbeit gewinnen, der ab diesem Zeitpunkt österreichische Unternehmen in allen Finanzierungsfragen beratend unterstützen wird. Er wird sein finanztechnisches Knowhow, sein weitreichendes Netzwerk sowie sein umfangreiches Wissen über die Strukturen und Entscheidungsprozesse der Kapitalgeber, insbesondere von Banken und Institutionellen Investoren in Österreich und in Deutschland, allen Kunden von Independent Capital zur Verfügung stellen.

„Wir freuen uns sehr, mit Tim Geißler einen ausgewiesenen Experten für alle Arten von Kapitalmarktfinanzierungen für unser Finanzinstitut gewonnen zu haben“, so Christian Büttner, einer der Gründungspartner von Independent Capital. „Als langjähriger Direktor des Bereichs Treasury der RLB NÖ-Wien wird er einen signifikanten Beitrag zur professionellen Betreuung unserer Unternehmenskunden bei deren Auftritt im Kapitalmarkt leisten.“

„Nachdem wir uns in den sechs Jahren seit der Gründung von Independent Capital bei österreichischen Unternehmen gut positionieren konnten und über einen sehr guten Dealflow verfügen, wird uns mit Tim Geißler eine weitere Verbreiterung im Zugang zu österreichischen und deutschen Investoren gelingen“, ist Leonhard Fragner, ebenfalls Geschäftsführer und Partner der Independent Capital, überzeugt. Auch Reno Kroboth sieht als Gründungspartner von Independent Capital in der Erweiterung der Geschäftsführung eine wichtige Ergänzung: „Tim Geißler hat in der RLB NÖ-Wien eine erfolgreiche Kapitalmarktstrategie etabliert, die im Hinblick auf Investorenansprache und Platzierungsergebnis eine der professionellsten im österreichischen Markt darstellt.“

Tim Geißler zu seinem neuen Engagement: „Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem bisherigen Team von Independent Capital, das mit seiner langjährigen Erfahrung in den Finanzmärkten im In- und Ausland einen neuen Ansatz in den österreichischen Banken- und Kapitalmarkt gebracht hat. Damit stehen wir in Zukunft gemeinsam für die erfolgreiche Begleitung österreichischer Unternehmen in allen Aspekten der strategischen Unternehmensfinanzierung und des Kapitalmarkts, innerhalb Österreichs und bei der Diversifizierung ins Ausland, insbesondere in den deutschen Raum.“

Dipl.-BW Tim Geißler war seit 2001 Leiter des Bereichs Treasury der Raiffeisen Landesbank Niederösterreich-Wien AG, davor war er Head of International Markets der SKWB Schoellerbank. Seine Bankausbildung absolvierte Herr Geißler ab 1991 bei der Deutschen Bau- und Bodenbank AG in seiner Heimatstadt Frankfurt und bei der Deutschen Handelsbank AG in Berlin, jeweils in den Bereichen Treasury, Fixed Income und Derivatives. Er verfügt damit über langjährige und breite Erfahrung in allen Aspekten der Kapitalmarktfinanzierung.

Independent Capital ist der strategische Corporate Finance Berater für österreichische Industrie-, Handels- und Dienstleistungsunternehmen. Independent Capital kombiniert Knowhow und Erfahrung im Banken- und Kapitalmarkt mit einem tragfähigen Netzwerk bei den relevanten Marktteilnehmern. Independent Capital agiert unabhängig, frei von Interessenskonflikten und deckt mit seiner vielfältigen Expertise alle Aspekte der Unternehmensfinanzierung für seine Kunden ab. Damit hat sich Independent Capital in jeder Hinsicht eine Vertrauensstellung im österreichischen Finanzmarkt erarbeitet.

