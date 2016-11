Handgeschöpfte Kamelmilchschokolade aus dem Innviertel

Oberösterreichischer Unternehmer entwickelt mit Chocolatier außergewöhnliche Delikatesse

Eggerding (OTS) - Das oberösterreichische Unternehmen Camel Milk Vitality aus dem innviertlerischen Eggerding mit seinem Gründer Werner Mayr hat es sich in den vergangenen sechs Jahren zur Aufgabe gemacht, mit verschiedensten Kamelmilchprodukten aus aller Welt europaweit zu handeln.

Seit mehr als 3000 Jahren ist Kamelmilch als außergewöhnliches Lebensmittel bekannt. Als tiefgefrorene Kamelmilch und Kamelmilchpulver am Markt bereits vorhanden, gibt es nun Kamelmilchschokolade auch in Manufakturqualität zu beziehen.

Mit der Marke KHARMA produziert der Familienbetrieb seit Oktober 2016 in Zusammenarbeit mit Mayer Schokoladen aus Meggenhofen in Oberösterreich fünf verschiedene Sorten Kamelmilchschokolade in höchster Manufakturqualität. Die Entwicklung der Sorten Mandel, Orange, Vollmilch, Orientalische Gewürze und Kakao 74% nahm insgesamt sechs Monate in Anspruch.

"Wir produzieren diese einmalige Schokolade für alle Menschen, die auf der Suche nach dem besonderen Geschmackserlebnis sind. Unsere Kunden schätzen die in Kleinserie handgeschöpfte Schokolade, die zu 100% in Österreich entwickelt und hergestellt wird. Darüber hinaus sind diese Produkte laktosefrei", erklärt Werner Mayr, der Initiator des Projektes.

Österreich gilt als Feinkostladen Europas mit vielen exzellenten Lebensmittelproduzenten, dies war auch der Grund dieses Projekt im Inland zu realisieren.

"Warum Kamelmilchschokolade aus dem viele tausende Kilometer entfernten Abu Dhabi importieren, oder in einem Niedrigstlohnland fertigen lassen wenn wir hierzulande diese unter fairen Arbeitsbedingungen von Meisterhand in Topqualität produzieren können", führt Werner Mayr weiter aus.

Haben Sie Lust bekommen die Milch arabischer Kamele arrangiert mit feinster Rohschokolade aus Mittel- und Südamerika zu probieren oder sind Sie noch auf der Suche nach einem außergewöhnlichem Weihnachtsgeschenk, dann finden Sie die Schokoladen der Marke Kharma in gut sortiertem Fachhandel, über die Webshops

www.kharma.at und www.kamelmilch.de sowie auf Amazon.

