Sima/Nagele: Der umweltfreundliche Wiener Weihnachtssack ist wieder da!

Auch beim Schenken an unsere Umwelt denken

Wien (OTS) - Alle Jahre wieder: Bereits zum 10. Mal gibt es heuer den umweltfreundlichen Weihnachtssack der Stadt Wien in ausgewählten Wiener BILLA Filialen und bei der MA 48. Er ist ein aktiver Beitrag zur Vermeidung von unnötigem Verpackungsmüll bei Geschenken. "Wir wollen die Wienerinnen und Wiener wieder daran erinnern, dass Abfallvermeidung ganz einfach ist und der hübsche Wiener Weihnachtssack zudem einen karitativen Zweck erfüllt", so Umweltstadträtin Ulli Sima, die sich einmal mehr bei BILLA für die gute und mittlerweile schon jahrelange Zusammenarbeit bedankte. Auch Willi Resetarits vom Integrationshaus bedankte sich für die Unterstützung - denn der Verkaufserlös des Weihnachtssackes kommt dem Wiener Integrationshaus zugute.

Bewährter Sack mit 3fachem Nutzen

Die Säcke erstrahlen auch heuer in einem weihnachtlichen Rot-Ton und sind mit Christbaumkugeln dekoriert. Der kleinere rote Weihnachtssack kostet bei BILLA 2,99 Euro, der größere 3,99 Euro. Bei den Wiener Mistplätzen, dem 48er Tandler und beim Adventmarkt in den Blumengärten Hirschstetten gibt es zusätzlich auch noch andere Designs und eine XL-Version zum Preis von 6 Euro. Im Set kosten hier alle drei verschiedenen Größen sogar nur 11 Euro.

Die Öko-Verpackung hat einen dreifachen Nutzen: Neben der Abfallvermeidung kommt der Erlös dem Wiener Integrationshaus zu Gute. Darüber hinaus wurden die Säcke mit Unterstützung von Menschen mit Behinderungen genäht.

"Gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen, ist BILLA ein wichtiges Anliegen. Der 'Wiener Weihnachtssack' ist ein gutes Beispiel für ein Engagement für Mensch und Umwelt gleichermaßen - er ermöglicht die Umwelt zu schützen und gleichzeitig sozial Gutes zu tun. Das schätzen auch unsere Kundinnen und Kunden für die der 'Wiener Weihnachtssack' bereits eine traditionsreiche Alternative zu Geschenkpapier geworden ist. Durch die Spende des Verkaufserlöses an das Wiener Integrationshaus werden wieder zahlreiche Projekte für Menschen in Not umgesetzt werden können", so BILLA Vorstand Robert Nagele.

Hier gibt es den Wiener Weihnachtssack

Neben den ausgewählten Wiener BILLA Filialen gibt es den Sack, auch auf allen Wiener Mistplätzen, dem 48er-Tandler in Margareten und beim Tandler-Outlet am Adventmarkt in den Blumengärten Hirschstetten, der bis 18. Dezember jeweils von Donnerstag bis Sonntag zwischen 10 und 20 Uhr eine "himmlische Weihnachtszeit" bietet.

o Erreichbarkeit 48er-Tandler

o Adresse: Siebenbrunnenfeldgasse 3, 1050 Wien

o Öffnungszeiten: Mittwoch bis Samstag von 10 - 18 Uhr

o Achtung: Der 48er-Tandler hat von 24.12.2016-10.01.2017 geschlossen!

o Misttelefon: +43 1 546 48

rk-Fotoservice: www.wien.gv.at/pressebilder

Rückfragen & Kontakt:

Anita Voraberger

Mediensprecherin StRin Ulli Sima

Telefon: 01 4000-81353

Mobil: 0664 16 58 655

E-Mail: anita.voraberger @ wien.gv.at