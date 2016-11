Der Kreis ist geschlossen - 2. Dezember 2016 – Ski-Saisonstart in Lech Zürs am Arlberg

Lech Zürs (TP/OTS) - Mit der neuen Flexenbahn zwischen Zürs und Stuben/Rauz zählt der Arlberg endgültig zur absoluten Weltelite der internationalen Wintersportregionen. 305 zusammenhängende Skiabfahrtskilometer, 87 Lifte und Bahnen und schier unendlich viele Highlights versprechen Skierlebnisse der ganz besonderen Art. Ski Arlberg ist damit das größte Skigebiet Österreichs und zählt zu den fünf größten Skigebieten weltweit.

„Somit haben wir es geschafft, dass jedes Ziel im Skigebiet auf Skiern zu erreichen ist und im Zentrum davon Lech Zürs“, freut sich Willy Skardarasy, Aufsichtsratsvorsitzender Ski Zürs AG und Initiator der Flexenbahn.

Alles NEU im Winter 2016/17

Neben der neuen Flexenbahn geben die ebenfalls neu gebauten Trittkopfbahnen I und II, die Albonabahn II sowie die Bergbahn Oberlech im Winter 2016/17 ihre Premiere am Arlberg.

Zudem wartet mit der Skirunde Run of Fame von St. Anton/Rendl über Lech Zürs nach Warth ein gänzlich neues Skivergnügen. Auf insgesamt 18.000 Höhenmetern und 65 Skiabfahrtskilometern wird so das Skigebiet von Nord nach Süd abgefahren und findet seinen Höhepunkt bei der neuen Flexenbahn in der Hall of Fame, wo den Skistars und Legenden gehuldigt wird. Wer die Skirunde über die kostenlose Ski Arlberg App mittrackt, kann sich anschließend ein persönliches Geschenk in der Hall of Fame abholen.

Neben all den neuen sportlichen Highlights kommt der kulinarische Genuss selbstverständlich nicht zu kurz. Die neue Skihütte „Der Wolf“ und das neue Restaurant „Schlegelkopf“ auf der gleichnamigen Bergstation verwöhnen nicht nur den Gaumen, sondern bieten mit ihrer sensationellen Lage gleichzeitig einen einzigartigen Ausblick über die majestätische Bergwelt. Für all diese Neuerungen und zahlreiche weitere Maßnahmen wurden im Sommer insgesamt wiederum ca. € 67 Mio. im Skigebiet investiert!

GO WHITE - Der wunderbare Winterstart in Lech Zürs am Arlberg

Unter dem Motto „GO WHITE“ feiert Lech Zürs am Arlberg mit hochkarätigen Sport-Events und Kultur-Festivals den Wintersaison-Auftakt 2016/17. So findet unter anderem von 01. bis 03. Dezember 2016 die etablierte „Snow & Safety Conference“ statt, welche ein umfangreiches Programm zum Thema Sicherheit am Berg bietet. Von 05. bis 10. Dezember kommt es zum Gipfeltreffen nationaler und internationaler Winzer und Weinliebhaber bei der Genussmesse „Arlberg Weinberg“. Aber auch Veranstaltungen wie die „Fantastic Gondolas“, zahlreiche Adventsmärte und viele weitere Events machen den Saisonstart zum Erlebnis.

Mit der Golden Moments Clubcard direkt auf die Piste – mit vielen Extras!

Mit der attraktiven Golden Moments Clubcard genießen Gäste von Ski Arlberg zahlreiche Vorteile: Der direkte Liftzugang („Direct to Lift“), die Halbtageskarte bereits ab 11 Uhr, ein kostenloser Skitag in der nächsten Saison für je zehn in einer Wintersaison gelöste Tagesskipässe und so weiter. Außerdem gibt es unbezahlbare Golden Moments wie einen Skitag mit dem Skistar Felix Neureuther sowie monatlich einen außergewöhnlichen Lunch in der „Golden Moments Kugel“ mitten im Skigebiet zu gewinnen.

