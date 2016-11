Der lange Barbaren-Abend bei RTL II mit "Scorpion King" und "Conan"

München (ots) - Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/pm/6605/3498000

Sendetermin: Freitag, 02. Dezember ab 20:15 Uhr bei RTL II

Am Freitagabend wird es wild bei RTL II. Begleiten sie uns in eine Fantasy-Welt, in der die mächtigen Barbaren Mathayus (Dwayne Johnson) und Conan (Arnold Schwarzenegger) mit dem Schwert in der Hand für das Gute kämpfen. Kurzweilige Action-Unterhaltung ist dabei garantiert!

"Scorpion King" USA 2002: Regie: Chuck Russell Von der Stadt Gomorrha aus regiert der grausame Herrscher Memnon. Um zu verhindern, dass sich auch die letzten freien Nomadenstämme der Wüste unterwerfen müssen, heuern sie den arkadischen Söldner Mathayus (Dwayne Johnson) an. Er soll dem Despoten ein Ende setzen.

"Scorpion King: Aufstieg eines Kriegers" USA 1998; Regie: Russell Mulcahy Um den Tod seines Vaters zu rächen, begibt sich der junge Kämpfer Mathayus (Michael Copon) auf eine gefährliche Reise in die Unterwelt.

"Conan, der Barbar" USA 1981; Regie: John Milius 15 Jahre nachdem der grausame Tyrann Thulsa Doom ein ganzes Dorf ausradieren ließ, will Conan (Arnold Schwarzenegger), der einzige Überlebende des Massakers, blutige Rache am Mörder seiner Eltern nehmen. Zusammen mit seinen Weggefährten Subotai und Valeria macht er sich auf die Suche nach Thulsa Doom.

"Conan, der Zerstörer" USA 1984; Regie: Richard Fleischer Im Auftrag der Königin Taramis soll der heimatlose Krieger Conan (Arnold Schwarzenegger) einen magischen Schlüssel suchen, der den Gott Dagoth wieder zum Leben erwecken kann. Doch seine Auftraggeberin hat dafür gesorgt, dass Conan von dieser Mission nicht lebend zurückkehrt.

"Kull, der Eroberer" USA 1997; Regie: John Nicolella Nach einem glorreichen Kampf wird der barbarische Krieger und Galeerensklave Kull (Kevin Sorbo) König des Reiches Valusia. Aber die Mächte der Finsternis ruhen nicht: Finstere Fürsten, die gerne selbst den Thron besteigen würden, beschließen die Hexe Akivasha zu neuem Leben zu erwecken.

Sendetermine am Freitag, 02. Dezember: 20:15 Uhr "The Scorpion King" 22:00 Uhr "Scorpion King: Aufstieg eines Kriegers" 00:10 Uhr "Conan, der Barbar" 02:25 Uhr "Conan, der Zerstörer" 04:00 Uhr "Kull, der Eroberer"

Rückfragen & Kontakt:

RTL II Kommunikation

Frank Nette

089 - 64185 6503

frank.nette @ rtl2.de