Junge Wirtschaft: Countdown für Austrian Pitching Days in Zürich läuft

Bewerbung noch bis 20. Dezember 2016 möglich - 10 heimische Health-Tech-Startups können im Januar Top-Investoren in Zürich von ihrer Idee zu überzeugen

Wien (OTS) - In 20 Tagen endet die Bewerbungsfrist für die zehn begehrten Startplätze der Austrian Pitching Days am 18. und 19. Jänner 2017 in der Schweiz. Die Junge Wirtschaft (JW) ermöglicht gemeinsam mit der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA und der Austria Wirtschaftsservice Gesellschaft (AWS) zehn herausragenden Startups aus dem Health-Tech-Bereich, den Pitch ihrer Geschäftsideen vor internationalen Top-Investoren in der Schweiz. Finanzierungen, Know-How und wichtige Kontakte zu einem internationalen Top-Netzwerk der Health-Tech-Branche stehen dabei in Aussicht. Die Startups erhalten damit die Chance, die Pitching Days als Sprungbrett für die internationale Bühne zu nutzen.

Jetzt bewerben auf www.pitchingdays.at!

Der Countdown läuft: Um in Zürich dabei zu sein, müssen sich interessierte Startups noch schnell bewerben - am 20. Dezember 2016 endet die Einreichfrist. Eine Expertenjury wählt im Anschluss unter allen Bewerbern die zehn besten Startups aus. Zusätzlich zur Präsentation der eigenen Geschäftsidee vor internationalen Business Angels wird den Startups ein spannendes Rahmenprogramm geboten, durch das die Teilnehmer Stakeholder und Top-Unternehmen aus der Gesundheitstechnologie sowie Startups vor Ort kennenlernen. (PWK926/ES)

Nähere Informationen zu den Austrian Pitching Days am 18. und 19. Jänner 2017 in der Schweiz sowie zur Anmeldung finden Sie unter www.pitchingdays.at.

