Selbermacher haben’s gut beim Holzbaumeister Buchner

Neue Streichhalle für Kunden, neue Servicebroschüre

Unterweißenbach (OTS) - Mit einer neuen Streichhalle und hilfreichen Beratungsangeboten schnürt Buchner Holzbaumeister ein umfangreiches Servicepaket für „Selbermacher-Baufamilien“.

Mehr und Mehr Baufamilien entscheiden sich für einen Holzbau, weil die Bauzeit kurz und unkompliziert ist. Der Großteil der Arbeit erfolgt vorbereitend im Werk, die Mithilfe bei der Montage ist in wenigen Tagen erledigt. Zur Unterstützung errichet Buchner Holzbaumeister eine neue, 200 Quadratmeter große Streichhalle für Baufamilien am Firmengelände in Unterweißenbach im Mühlviertel. Die neue Halle wird auch an Wochenenden offenstehen. Sichtholz zu streichen ist die meist gefragte Eigenleistung bei jungen Baufamilien. Wer aus optischen Gründen Farbe aufs Holz bringen möchte, ist in der neuen Halle jederzeit willkommen.

Zum „Selbermacher-Service“ bei Buchner gehört, dass die Baufamilien vor Beginn ihrer Eigenleistung über die richtige Ausführung beraten werden. „Da nimmt sich sogar der Polier selber Zeit und zeigt die wichtigsten Schritte beim Innenausbau im neuen Buchner-Haus“, ist Firmenchef Christian Buchner stolz auf den persönlichen Einsatz seiner Mitarbeiter für die Auftraggeber. Ausgestattet mit dem Buchner-Serviceheft, einer Benutzerfibel und dem praktischen Dübel Koffer können Baufamilien danach selbstsicher ans Werk gehen.

