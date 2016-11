Menschen mit Behinderungen können gute Eltern sein!

Internationaler Tag der Menschen mit Behinderungen: Forum Selbstvertretung der ÖAR lädt zum Aktionstag

Wien (OTS) - Am 1. Dezember 2016 veranstaltet das Forum Selbstvertretung, die ExpertInnengruppe der Menschen mit Lernschwierigkeiten und Behinderungen der ÖAR (Dachorganisation der Behindertenverbände Österreichs), in der sich zahlreiche Selbstvertreter/innen der Organisationen Caritas, Diakonie, Jugend am Werk, Lebenshilfe Österreich sowie von Vienna People First – gemeinsam ans Werk engagieren, einen Aktionstag vor dem Wiener Museumsquartier.

Anlässlich des Internationalen Tages der Menschen mit Behinderungen am 3. Dezember möchte das Forum erneut auf die Rechte von Menschen mit Behinderungen aufmerksam machen. In diesem Jahr widmet sich die ExpertInnengruppe dem Thema Elternschaft.

Laut UN-Behindertenrechtskonvention darf jeder Mensch seinem Kinderwunsch gleichberechtigt nachgehen. In der Realität wird Menschen mit Behinderungen dieser Wunsch jedoch oft verwehrt. Das Forum Selbstvertretung fordert daher eine bessere Aufklärungsarbeit für Behörden und Betroffene, sowie eine funktionierende Zusammenarbeit zwischen Behindertenvertretern und dem Staat, um so den Anliegen von Menschen mit Behinderungen nachzukommen.

Die SelbstvertreterInnen werden am 1. Dezember 2016 um 11.45 Uhr vor dem Wiener Museumsquartier (Ecke Mariahilferstraße) ihre zentralen Forderungen lautstark vortragen. Alle Interessenten, sowie Medienvertreter sind herzlich eingeladen, der Aktion beizuwohnen.

Hardfacts:

Menschen mit Behinderungen können gute Eltern sein!

Aktionstag des Forums Selbstvertretung

Titel: Jeder Mensch mit Behinderungen darf Kinder haben

Wann?: 1.12.2016, 11.45 Uhr

Wo?: Wiener Museumsquartier (Ecke Mariahilferstraße)



Jeder Mensch mit Behinderungen darf Kinder haben



Am 1. Dezember 2016 veranstaltet das Forum Selbstvertretung, die

ExpertInnengruppe der Menschen mit Lernschwierigkeiten und

Behinderungen der ÖAR (Dachorganisation der Behindertenverbände

Österreichs), einen Aktionstag vor dem Wiener Museumsquartier.



Die SelbstvertreterInnen werden am 1. Dezember 2016 um 11.45 Uhr vor

dem Wiener Museumsquartier (Ecke Mariahilferstraße) ihre zentralen

Forderungen lautstark vortragen. Alle Interessenten, sowie

Medienvertreter sind herzlich eingeladen, der Aktion beizuwohnen.



Datum: 1.12.2016, 11:45 - 12:30 Uhr



Ort:

Mariahilfer Straße/U2 Museumsquartier MQ Ecke Mariahilfer

Strasse

1060 Wien



Rückfragen & Kontakt:

ÖAR Dachorganisation der Behindertenverbände Österreichs



Zmary Gharwal



Kommunikation ÖAR

Stubenring 2/4

1010 Wien

Tel. 01 513 15 33-0

E-Mail z.gharwal @ oear.or.at