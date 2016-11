Calypso Technology erlangt AWS-Kompetenz-Status im Bereich Financial Services

San Francisco (ots/PRNewswire) - Calypso Technology Inc. (http://www.calypso.com/), ein führender Anbieter von Cross-Asset Front-to-Back-Technologielösungen für die Finanzmärkte, gab heute bekannt, dass das Unternehmen den Amazon Web Services (AWS)-Kompetenz-Status im Bereich Financial Services erlangt hat. Diese Kennzeichnung würdigt Calypsos Fähigkeit, zuverlässige, effiziente Lösungen für Kapitalmärkte, Anlageverwaltung, Clearing, Kreditsicherung, Risikomanagement sowie Treasury- und Liquiditätsmanagement liefern zu können.

Die Erlangung des Amazon Web Services (AWS)-Kompetenz-Status im Bereich Financial Services differenziert Calypso als ein Mitglied des AWS-Partnernetzwerks (APN), das relevante technische Kompetenz demonstriert und Kundenerfolge bewiesen hat, und Lösungen nahtlos in der AWS-Cloud-Umgebung liefern kann. Die APN-Partner müssen, um diese Kennzeichnung zu erhalten, über fundierte Fachkenntnisse zur AWS-Plattform verfügen und sich einer Bewertung der Sicherheit, Leistung und Zuverlässigkeit ihrer Lösungen unterziehen.

"Wir freuen uns, als einer der ersten APN-Partner den AWS-Kompetenz-Status im Bereich Financial Services zu erlangen", erklärt Tej Sidhu, Chief Technology Officer bei Calypso. "Der Einsatz unserer Plattform in der AWS-Cloud ist ein großer Vorteil für unsere Kunden. Sie können schnell neue Umgebungen erstellen und damit sowohl die Bereitstellung als auch den Upgrade-Prozess erheblich beschleunigen".

Die AWS Cloud ermöglicht skalierbare, flexible und kostengünstige Lösungen für den Bank- und Zahlungsverkehr, die Kapitalmärkte und Versicherungsorganisationen aller Größen, von Startups bis zu globalen Unternehmen. Zur Unterstützung der nahtlosen Integration und Implementierung dieser Lösungen hat AWS das Financial Services Partner-Kompetenzprogramm etabliert, um Kunden dabei zu helfen, APN-Beratungspartner und APN-Technologiepartner mit fundierter Branchenerfahrung und Kompetenz zu identifizieren.

Calypso wurde erst kürzlich von Asia Risk Magazine als "2016 Technology Provider of the Year" ausgezeichnet. Im 2016 Gartner Magic Quadrant für Handelsplattformen ist das Unternehmen als Leader positioniert und auf der Achse "Umfassende Vision" (Completeness of Vision) am höchsten eingestuft worden. Calypso ist gemäß der jährlichen IBS Sales League Table für 2016 zum siebten Mal in Folge die Nummer Eins und meistverkaufte Treasury- und Kapitalmarkt-Lösung.

Calypso Technology, Inc ist ein führender Anbieter von Cross-Asset Front-to-Back-Technologielösungen für die Finanzmärkte und bietet Kunden eine singuläre Plattform für Konsolidierung, Innovation und Wachstum. Die auf 19 Jahren Erfahrung in der Bereitstellung von Software und Diensten für den Kapitalmarkthandel, das Risikomanagement, die Datenverarbeitung und Buchhaltung aufbauende Calypso-Lösung vereinfacht komplexe geschäftliche Prozesse und technologische Herausforderungen. Die Lösungen von Calypso sind auf die Anforderungen von Kapitalmärkten, Anlageverwaltung, Clearing, Kreditsicherung sowie Treasury- und Liquiditätsmanagement ausgerichtet. Die Kunden profitieren von einer höheren Effizienz, verbessertem Risikomanagement, einer verbesserten Allokation von Kapital, schnelleren Umsetzung regulatorischer Anforderungen, einer kürzeren Produkteinführungszeit und niedrigeren Gesamtbetriebskosten. Calypso Technology bietet Lösungen, die die Zuverlässigkeit, Anpassungsfähigkeit und Skalierbarkeit verbessern.

Calypso wird von mehr als 34.000 Marktfachleuten in über 60 Ländern eingesetzt, die mehr als 200 Finanzinstitutionen in ganz Asien, auf dem amerikanischen Kontinent, in Europa, im Nahen Osten und in Afrika repräsentieren. Calypso Technology beschäftigt über 700 Mitarbeiter in 21 weltweiten Geschäftsstellen und hat seinen Hauptsitz in San Francisco, Kalifornien. "Calypso" ist eine in den Vereinigten Staaten, der Europäischen Union und anderen Rechtsräumen eingetragene Marke von Calypso Technology, Inc. Marken oder Dienstleistungsmarken Dritter sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber und werden entsprechend gehandhabt. www.calypso.com

