Operative Inc. Gibt Übernahme durch SintecMedia bekannt

New York (ots/PRNewswire) - Operative Media Inc., Weltmarktführer bei Managementlösungen im digitalen Anzeigengeschäft für große Medienunternehmen, gab heute bekannt, dass es von SintecMedia, einem Portfolio-Unternehmen von Francisco Partners, übernommen wird. Das zusammengelegte Unternehmen sorgt für ein gemeinsames Anzeigenmanagement im Bereich TV und digitale Medien für Medienunternehmen und Verlage auf der ganzen Welt. Das Managementteam von Operative, zu dem der Firmengründer Lorne Brown gehört, tritt ebenso als Geldgeber für das verbundene Unternehmen auf. Brown wird den Posten des Präsidenten übernehmen und bleibt somit auch bei SintecMedia dem strategischen Führungsteam erhalten.

"Der großartige Kundenstamm von Operative und deren tollen Lösungen für digitale Werbung sind die perfekte Ergänzung für unsere eigene globale Kundenliste und für unsere Angebote bei der Fernsehwerbung", sagte Amotz Yarden, CEO von SintecMedia. "Gemeinsam mit Operative als wichtiger Bestandteil unserer Angebotspalette kann SintecMedia TV-Werbung und digitales Anzeigenmanagement zusammenbringen, was es Medienunternehmen erlaubt, ihre Infrastruktur bei Anzeigen zu optimieren, ihre Rentabilität zu erhöhen und die strategische Kontrolle ihres Geschäfts auch auf lange Sicht voranzubringen."

SintecMedia ist das weltweit führende Unternehmen im Bereich Managementtechnologien für Fernsehwerbung. Ihre modernen Produkte für TV-Werbung sorgen für eine Maximierung beim Ertrag und für einen optimierten Betrieb bei direkter und bei programmorientierter Fernsehwerbung. SintecMedia-Systeme werden von Hunderten der größten Unternehmen aus der Branche für Fernsehmedien auf der ganzen Welt verwendet.

"SintecMedias Übernahme von Operative ist für unsere Kunden das bestmögliche Ergebnis, und das gilt auch für alle Medienunternehmen, die an der Optimierung ihrer Profitabilität arbeiten, zumal das Fernsehen und digitale Kanäle dabei sind, sich immer mehr zu verflechten", sagte Lorne Brown, derzeitiger CEO und Gründer von Operative, der als Präsident von SintecMedia fungieren wird. "Wir sind sehr gespannt darauf, zum SintecMedia-Team dazuzustoßen, und wir freuen uns, auch in Zukunft weiter Lösungen für Medienunternehmen schaffen zu können."

Über SintecMedia

SintecMedia ist für über 300 der weltweit besten Medienmarken, darunter NBCU, CBS, ABC, AT&T, STARZ, Start India, Seven Australia und Sky, der bevorzugte Partner im Bereich Managementsoftware für Sendeanstalten. SintecMedia stellt innovative Software zur Verfügung, die über sämtliche Plattformen, Modelle zur Umsatzgenerierung und Geschäftseinheiten hinweg die gewünschte Leistung erbringt.

Über Francisco Partners

Francisco Partners ist eine führende, weltweit tätige Private-Equity-Firma, die sich auf Investitionen im Technologiegeschäft spezialisiert hat. Francisco Partners konnte bislang Kapital in Höhe von 10 Milliarden US-Dollar einsammeln und hat in mehr als 150 Technologieunternehmen investiert, wodurch die Firma in der Technologiebranche mittlerweile einer der aktivsten und beständigsten Investoren ist.

Über Operative

Operative Media Inc. entwickelt seit 2001 Software und Dienstleistungen, die Verlagen, Agenturen und Netzwerken dabei helfen, das Anzeigengeschäft einfacher zu gestalten. Zum Kundenstamm von Operative, der für über 20 Prozent des weltweiten Anzeigenmarkts steht, gehören NBCUniversal, Meredith, Comcast, iHeartMedia, VICE Media, Vox und Cox.

