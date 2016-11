Untersuchung widerlegt falsche Vorstellungen über Daunen- und Federprodukte

Bregenz, Österreich (ots/PRNewswire) - Ein jüngst veröffentlichter Forschungsbericht zur weltweiten Daunen- und Federindustrie kommt zu dem Ergebnis, dass die Daunen und Federn, die für Bettdecken und Kissen, Bekleidung und Outdoor-Ausrüstung genutzt werden, von Enten und Gänse stammen, die für den menschlichen Verzehr aufgezogen wurden. Dabei ist das Material schlicht ein Nebenprodukt der gigantischen globalen Nahrungsmittelindustrie.

Logo - http://photos.prnewswire.com/prnh/20161128/443168LOGO

Die Sustainable and Humane Practices of the Down and Feather Industry (Nachhaltige und humane Methoden der Daunen- und Federindustrie), eine vom International Down and Feather Bureau (IDFB (http://idfb.net/)) durchgeführte Untersuchung, weist darauf hin, dass allein von 2009 bis 2013 weltweit an die 2,7 Milliarden Enten und 653 Millionen Gänse für den Verzehr aufgezogen worden sind. Jährlich fielen dabei als Nebenprodukt geschätzt 410 Millionen Pfund (186 Millionen Kilogramm) Daunen und Federn an. In der Veröffentlichung wird angemerkt, dass dieses Material eigentlich nur Abfall wäre. Allerdings werden Federn und Daunen, die bei der Produktion von Enten- und Gänsefleisch anfallen, gereinigt und entkeimt und anschließend für die Herstellung von Produkten, wie Kissen, Steppdecken, Federbetten, Matratzenauflagen, Winterjacken und Outdoor-Sportausrüstung, weiterverkauft, anstatt einfach nur ein Teil des weltweiten Müllproblems zu sein.

"Daunen- und Federprodukte sind in hohem Maße nachhaltig und aufgrund ihres kleineren Fußabdrucks beim CO2-Ausstoß synthetischen Materialien überlegen. Bei Ausgangsstoffen, die von Tieren stammen und in Produkten weiterverarbeitet werden, ist es allerdings normal, wenn deren Herkunft kritisch hinterfragt wird", sagte Stephen Palmer, Präsident des IDFB. "Die Daunen- und Federindustrie ist entgegen der vielfach geäußerten, irrigen Auffassung stark reguliert. Schädliche Methoden jedweder Art bei der Gewinnung von Daunen und Federn werden weder unterstützt noch geduldet."

Tatsache ist, auch das wird in der Veröffentlichung angemerkt, dass das International Down and Feather Testing Laboratory (IDFL (http://www.idfl.com/)) bei der Überprüfung von mehr als 2.000 Gänse-und Entenzuchtbetrieben auf der ganzen Welt, in deren Rahmen seit 2008 an die 400 Audits zur Nachverfolgbarkeit durchgeführt wurden, herausgefunden hat, dass schädliche Gewinnungsmethoden in der Branche sehr selten vorkommen und nicht einmal ein Prozent der Fälle ausmachen.

Das Weißbuch befasste sich zudem mit folgenden Punkten:

Regionen und Länder auf der ganzen Welt, in denen der Großteil der Daunen und Federn gewonnen wird;

Methoden, mit denen Daunen und Federn gewonnen werden;

Gesetzliche Instanzen und Regulierungsbehörden, die für die in diesen Regionen für die Beaufsichtigung der Daunen- und Federgewinnung zuständig sind;

Die Nachhaltigkeit von Daunen- und Federprodukten im Vergleich zu Ersatzprodukten aus Polyester.

Um weitere Informationen über die Daunen- und Federindustrie zu erhalten, laden Sie sich das komplette Weißbuch kostenfrei herunter:

www.idfb.net.

Über das International Down and Feather Bureau (IDFB)

Das International Down and Feather Bureau (IDFB) wurde 1953 gegründet und ist der globale Handelsdachverband der Daunen- und Federindustrie (dazu gehören Hersteller von Rohmaterialien für Produkte und/oder Produzenten von Endprodukten, die mit Daunen und Federn gefüttert sind) sowie der unabhängigen Prüfeinrichtungen, die auf der ganzen Welt Füllmaterial aus Daunen und Federn testen. Das IDFB bietet mithilfe von klaren, einfachen und leicht verständlichen Definitionen Sicherheit für Verbraucher und ist zudem verantwortlich für die Entwicklung, die Förderung und die Aufrechterhaltung internationaler Standards bei Daunen- und Federfüllungen. Zu den Mitgliedern des IDFB zählen nationale Branchenverbände ebenso wie Prüfeinrichtungen.

Rückfragen & Kontakt:

Kathleen Fletcher

+1 212-297-2147

kfletcher @ kellencompany.com