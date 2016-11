Tariferhöhung in Pflegeheimen ab 2017 beschlossen

LR Schwarz: Bedanke mich bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Heime für hervorragende Arbeit

St. Pölten (OTS/NLK) - Sozial-Landesrätin Mag. Barbara Schwarz ist erfreut, dass in der heutigen Sitzung der NÖ Landesregierung beschlossen wurde, die Tarife in den Pflegeheimen Niederösterreichs ab 1.Jänner 2017 um 2,0 Prozent zu erhöhen: „Mit den Mehreinnahmen, die dadurch bei den Heimen entstehen, werden die Lohnkostenerhöhungen und die Erhöhungen des Sachaufwands abgedeckt. Mit diesem Beschluss haben die Trägerorganisationen in Niederösterreich nun eine frühzeitige und klare Planungs- und Finanzierungssicherheit.“ Die Mehrkosten für das Land Niederösterreich belaufen sich auf rund 7,1 Millionen Euro.

Die Tarifänderung gilt für die NÖ Landespflegeheime und für alle privaten Pflegeheime. „Mit 48 Standorten, rund 5.600 Pflegeplätzen und 5.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist das Land Niederösterreich der größte Pflegeheimbetreiber in Niederösterreich. Die Aufgaben haben sich in den letzten Jahren immer mehr hin zu einer Spezialisierung unterschiedlichster Pflege- und Betreuungsformen verlagert. Für die physisch anspruchsvollen und psychisch fordernden Aufgaben in einem Pflegeheim ist die Motivation der Mitarbeiterteams von enormer Bedeutung“, so die Landesrätin, die sich an dieser Stelle bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die hervorragende Arbeit, die sie täglich im Umgang mit pflegebedürftigen Menschen leisten, bedankt.

Auch Direktor Ing. Dietmar Stockinger, Obmann der ARGE NÖ Heime, ist überzeugt, „dass die neuen Tarife ein guter Beitrag dafür sind, dass wir weiterhin in der gewohnten Qualität die uns anvertrauten Bewohnerinnen und Bewohner so gut betreuen können. An dieser Stelle bedanke ich mich beim Land Niederösterreich für die langjährige gute Zusammenarbeit. Nur wenn wir gemeinsam an einem Strang ziehen und dabei die Bedürfnisse unserer pflegebedürftigen Menschen in den Vordergrund stellen, gelingt optimale Versorgung im Pflegebereich in Niederösterreich – auch in Zukunft.“

Nähere Informationen: Büro LR Schwarz, Mag. (FH) Dieter Kraus, Telefon 02742/9005-12655, e-mail dieter.kraus @ noel.gv.at.

