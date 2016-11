Russlands reichste Frau Jelena Baturina baut Investition in erneuerbare Energie aus

London (ots/PRNewswire) - Inteco Beteiligungs GmbH, ein österreiches Unternehmen, das der russischen Unternehmerin und philantropisch tätigen Milliardärin Jelena Baturina gehört, setzt die Erweiterung eines Projekts fort, um erneuerbare Energie in Europa zu erzeugen, zu nutzen und zu vermarkten. Im Oktober wurde von ihren Unternehmensstrukturen der Kauf eines Solarparks in der Nähe der griechischen Stadt Farsala abgeschlossen.

Experten zufolge könnte die von diesem relativ kleinen Solarpark in Farsala generierte Energie dazu beitragen, den jährlichen Ausstoß von 800 Tonnen Kohlendioxid in die Atmosphäre zu verhindern.

Laut den Plänen könnte die Gesamtinvestition in das Projekt seitens Jelena Baturinas Unternehmensstrukturen im kommenden Jahr die Marke von 20 Millionen Euro erreichen. Die Repräsentanten des Unternehmens schätzen die Profitabilität des erworbenen Parks auf 500.000 Euro pro Jahr.

Das Projekt ist für die Konstruktion und den gewerblichen Betrieb von Solarparks im Süden und Südosten Europas zuständig. Vor der Firmenübernahme in Griechenland hat das Unternehmen einen Solarpark in Italien erworben. Derzeit prüft das Unternehmen eine Reihe von Vorschlägen zur Erweiterung der Kapazitäten; die nächsten Akquisitionen, die in Erwägung gezogen werden, befinden sich in Griechenland und Zypern.

Anfang des Jahres sagte Jelena Baturina in einem Interview mit dem österreichen Wirtschaftsblatt: "Wir sehen die Zukunft des Projekts nicht nur in der Expansion der Kapazitäten oder der Erzeugung von mehr Strom. Wir sind nun dabei, ein Teilprojekt zu entwickeln, bei dem es um die Anwendung der Technologie geht, die das Speichern der Energie ermöglicht, die aus erneuerbaren Quellen gewonnen wird. Und das stellt ein ganz neues System des umsichtigen Stromverbrauchs dar."

Ein weiterer Trend im Energieprojekt, der nicht minder interessant ist: "die Konstruktion und Wartung einzelner Solarparks, die sich größtenteils auf den Dächern von Unternehmen befinden°- den Verbrauchern von Strom". Frau Baturina hat darauf hingewiesen, dass demnächst eine Reihe solcher Projekte gestartet wird, "und alles in allem sind wir dabei, die zuvor genannte Investitionssumme zu überschreiten."

