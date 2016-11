GroupM kündigt [m]PLATFORM an: Die umfassendste Datensammlung, Technologie und Kompetenz für Audience Addressability über alle Medien hinweg

New York (ots/PRNewswire) - GroupM (http://www.groupm.com/), die Gruppe für Investitionsmanagement in Medien von WPP, gab heute die weltweite Einführung von [m]PLATFORM bekannt, einer fortschrittlichen Technologiesuite mit flexiblen Medienplanungsanwendungen, Datenanalyse und digitalen Dienstleistungen. Die Plattform steigert die Fähigkeit von Werbetreibenden, zielgruppendefinierende Erkenntnisse in Hunderten Datenquellen zu finden und mit ihren Verbrauchern über alle Medien hinweg zu kommunizieren. [m]PLATFORM ermöglicht es den Medienplanern der Agenturen von GroupM, die detailliertesten Daten einzusetzen, um damit Ergebnisse für ihre Kunden zu erzielen. Die Organisation wird von einem Team bestehend aus Datenwissenschaftlern, Technologen und Digitalexperten aus den Spezialunternehmen von GroupM und Xaxis unterstützt. [m]PLATFORM vereint Datenanalyse und digitale Dienstleistungen, darunter Search, Social, Mobile, digitale Ad-Operations und Programmatic, in einem Team und bietet eine vollkommen offene und vollständig transparente Daten- und Technologiearchitektur.

Brian Gleason, bisher Global CEO von Xaxis, wurde zum CEO von [m]PLATFORM ernannt, einer Produkt- und Serviceorganisation innerhalb von GroupM. Er wird die laufende Entwicklung von marktführender Technologie zur Aufnahme aller wichtigen Daten für die Identifizierung der Zielgruppe eines Kunden und von Anwendungen leiten, die sie effizient auf allen Plattformen einbinden. [m]PLATFORM bietet den Kunden objektive Erkenntnisse und die Macht der Wahl bei Daten, Technologien und Leistungskennzahlen innerhalb des Arbeitsumfanges ihrer GroupM Agentur.

"Vermarkter stehen unter enormem Druck, Ergebnisse bei Investitionen in Medien zu liefern. Dieser flexible Plattformansatz erlaubt es uns, $ 7 Milliarden Investitionen, die wir im Laufe von 10 Jahren in Daten und Technologie getätigt haben, zu fokussieren und ihnen einen Vorteil auf dem Marktplatz zu verschaffen", sagte Kelly Clark, CEO von GroupM Global. "Unsere Agenturen besitzen jetzt tiefergehende Erkenntnisse über Konsumenten und die robusteste Technologie auf dem Markt."

[[m]PLATFORM verbindet weitreichende Datenquellen von WPP, über Kantar und Wunderman, Drittanbieter von Daten, die einzigartigen Vereinbarungen von GroupM mit weltweiten Medienpartnern und, wenn sie es wünschen, die eigenen Daten der Kunden hinweg. Damit ist die Erstellung der komplettesten Verbraucherprofile innerhalb der Zielgruppe einer Marke möglich, einschließlich umfassender demografischer Daten, Technologieverwendung, Erkenntnisse über das Verhalten, Einkaufshistorie, Standortdaten und vieler mehr (ändert sich je nach Region und lokalen Vorschriften). Die vernetzte Plattform stellt sicher, dass die Erkenntnisse den gesamten Kommunikationsprozess einschließen:

[m]Core ist die erste umfassende Zielgruppeninformationsplattform, die plattformübergreifende Daten (Display, Mobile, Video, Offline CRM, Apps etc.) für einen einzigartigen Verbraucheridentifikator, [m]ID, erfasst.

[m]Insights ist das größte, zielgruppenzentrische Medienplanungstool mit kanalübergreifender Planung, kreativem Arbeitsflussmanagement, einheitlichem Zielgruppen Frequency Capping sowie standortbasiertem und In-demo Reichweitenmanagement.

[m]Analytics verbindet online und offline Daten auf Kampagneneben mit [m]ID und erlaubt damit Analysen, Zuordnungen und Optimierung.

[m]Report führt Daten in einem einzigen intuitiven Visualisierungsdashboard zu umsetzungsfähigen Informationen zusammen.

GroupM entwickelt eine weltweite Organisation zur Unterstützung von [m]PLATFORM. Vier regionale Präsidenten werden an Gleason berichten. Der unlängst ernannte President of Platform Services in Nordamerika, Phil Cowdell, ist jetzt President [m]PLATFORM, NA. Lucas Mentasti wurde zum President, [m]PLATFORM, LATAM, ernannt. Die Präsidenten von EMEA und APAC werden kurzfristig ernannt werden. Zum globalen Führungsteam von [m]PLATFORM zählen ebenfalls Nicolle Pangis, Chief Operating Officer, Jack Smith, Chief Strategy Officer, und Bob Hammond, Chief Technology Officer. Überregionale Zusammenarbeit wird konsistente Informationen und Erfahrungen für unsere weltweiten Kunden unter Berücksichtigung der maßgeschneiderten Perspektive ihrer jeweiligen GroupM Agentur sicherstellen.

"Die Zunahme digitaler und mobiler Technologien, Medien-Fragmentation sowie der sich ausweitende E-Commerce schaffen einen Drehpunkt, an dem die wissenschaftliche Anwendung von Daten auf Medienstrategien unumgänglich ist. Die Vermarkter von heute müssen ihre Kunden in noch genauerem Detail als bisher kennen, sonst werden sie sie nicht erreichen. [m]PLATFORM ist ein zielgruppenzentrischer Ansatz, der unseren Agenturen individualisierte Verbrauchererkenntnisse und Technologien bietet, mit denen sie Zielgruppen ohne Einschränkungen erreichen können", sagte Gleason.

"Die Technologieentwicklungsteams, die an Brian berichten, zeigen seine Fähigkeit, laufend innovative und überzeugende Lösungen für Kunden zu entwickeln", sagte Clark. "Jetzt werden die besten Technologien, egal ob selbst entwickelt, erworben oder über Partner eingebracht, unter seiner Leitung zusammengeführt und sie bieten unseren Agenturen die einmalige Fähigkeit, Zielgruppen anzusprechen und ihren Kunden die gewünschten Ergebnisse zu liefern."

Über GroupM

GroupM ist die weltweit führende Gruppe für Investitionsmanagement in Medien und die Muttergesellschaft der Medienagenturen von WPP, darunter Mindshare, MEC, MediaCom, Maxus, Essence und m/SIX sowie die programmatische digitale Medienplattform Xaxis, die ihrerseits weltweit in jeweils führenden Marktpositionen agieren. Der Hauptzweck von GroupM ist die Leistungsmaximierung der Medienagenturen von WPP über die Steuerung und Zusammenarbeit bei Handel, Content-Entwicklung, Sport, digitalen Aktivitäten, Finanzen und der Entwicklung von proprietären Werkzeugen. GroupM konzentriert sich darauf, für seine Kunden, Stakeholder und Menschen unübertroffene Vorteile auf den Marktplätzen zu schaffen, und arbeitet zum Nutzen seiner Kunden zunehmend enger mit der Datenmanagementgruppe von WPP, Kantar, zusammen. Zusammen erwirtschaften GroupM und Kantar mehr als 50 % des Gruppenumsatzes von WPP, der $ 20 Milliarden erreicht.

Mehr über GroupM erfahren Sie unter www.groupm.com. Folgen Sie uns @GroupMWorldwide auf Twitter Folgen Sie GroupM auf LinkedIn - https://www.linkedin.com/company/groupm

