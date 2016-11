Eine tierisch gute Messe - Die NEUE Haustiermesse Wien - Pflichttermin für alle Tierbesitzer und Tierfreunde

Am Samstag, 3. und Sonntag 4. Dezember findet im Messezentrum Wien eine NEUE Haustiermesse statt, bei der sich alles um die tierischen Lieblinge dreht.

Wien (OTS) - Ganz tierisch geht es am Wochenende in Wien zur Sache! Samstag und Sonntag steht in der Messe (Messezentrum - 2. Bezirk) die NEUE Haustiermesse auf dem Programm.

Die Organisatoren Nadja und Stefan Elmer bringen ein erfolgreiches Messeformat von Tirol in die Bundeshauptstadt, und wollen damit die Wichtigkeit der Tiere in der Gesellschaft aufzeigen und durch Information, Aufklärung und Ratgeber für ein besseres Verständnis zwischen Mensch und Tier sorgen.

Bereichert wird der Treff durch tolle und interessante Vorführungen (zB Lukas & Falco, Kater Filou), Mitmachaktionen ("Wiens next Top Dog") oder kurze Hunde-Rassepräsentationen.

Viel zu erleben gibt es für Aquaristik- und Terraristikfreunde:

Neueinsteiger können sich Tipps und Tricks holen, Profis können sich im großzügig gestalteten Aquarien- und Terrarienbereich untereinander austauschen.

Und für Katzenliebhaber präsentieren sich im Rahmen einer internationalen Katzenausstellung rund 80 "Stubentiger" von ihrer besten Seite!

Eines wird man aber vergeblich suchen: "Einen Tierverkauf gibt es bei uns nicht!", so die Veranstalter Nadja und Stefan Elmer, "Wir wollen keine Spontankäufe, sondern dass ein Haustier überlegt in die Familie aufgenommen wird." Zu kaufen gibt es aber trotzdem etwas: Nämlich allerlei Zubehör, Futter und Spielzeug für die tierischen Lieblinge!

www.die-haustiermesse.at

