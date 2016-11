Das Parlament gratuliert zu runden Geburtstagen im Dezember

Ehrentage aktiver und ehemaliger Abgeordneter

Wien (PK) - Prominente JubilarInnen und ein Überblick:

Ingrid Tichy-Schreder 75

Ihren 75. Geburtstag feiert am 3. Dezember die langjährige Nationalratsabgeordnete Ingrid Tichy-Schreder. Geboren wurde sie in Wien, wo sie nach dem Realgymnasium einen Abiturientenkurs der Handelsakademie abschloss. Danach trat sie 1960 in den Familienbetrieb ein und wurde dessen Inhaberin. Seit 1992 ist Tichy-Schreder Alleinprokuristin der Maximilian Hauser GesmbH & Co KG sowie seit 1993 Geschäftsführerin der ZEG & SCHREDER HandelsgesmbH in Wien.

Politisch war Tichy-Schreder zu allererst in der Jungen Wirtschaft aktiv und übte die Funktion der Bundesvorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft in der Kammer der gewerblichen Wirtschaft von 1974 bis 1976 aus. 1975 avancierte sie zur Kammerrätin der Wirtschaftskammer Wien und 1984 zur Bezirksparteiobmann-Stellvertreterin der ÖVP Wien Liesing. Sie leitete außerdem ab 1982 das Referat "Frau in der Wirtschaft" in der Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft und war von 1985 bis 2000 Vizepräsidentin der Wirtschaftskammer Österreich. Tichy-Schreder vertrat die ÖVP im Nationalrat ab 1979 für über 20 Jahre.

Günther Kräuter 60

Einen runden Geburtstag feiert außerdem Volksanwalt Günther Kräuter. Er wird am 30. Dezember 60 Jahre alt. Geboren ist er in Leoben, nach dem Gymnasium ging er nach Graz, um dort Rechtswissenschaften zu studieren. Sein Studium schloss er 1985 als Dr. iur. ab. Danach absolvierte der gebürtige Steirer sein Gerichtsjahr, ab 1986 war er Verwaltungsjurist in Gratkorn. Anfang der Neunzigerjahre wechselte er in das Regierungsbüro der steirischen Landesregierung.

Seine politische Laufbahn startete Kräuter als Gemeinderat der Marktgemeinde Gratkorn zwischen 1990 und 1995. 1998 wurde er Mitglied des Landesparteipräsidiums der SPÖ Steiermark, 2000 Bezirksparteivorsitzender der SPÖ Graz-Umgebung. Seit 2008 ist Kräuter Präsident des Verbandes der Arbeiterfischer (VÖAF). 1991 zog er für die SPÖ als Abgeordneter in den Nationalrat ein. 2013 wurde er zum Volksanwalt gewählt, wo er u.a. als Generalsekretär des Internationalen Ombudsmann Institutes (IOI) fungiert. Als Volksanwalt ist Kräuter zuständig für Soziales, Pflege und Gesundheit.

Alle runden Geburtstage im Dezember:

Helmut Mader, ehemaliger Vorsitzender des Bundesrats (V) - 75. Geburtstag am 3. Dezember,

Ingrid Tichy-Schreder, ehemalige Abgeordnete (V) - 75. Geburtstag am 3. Dezember,

Hörl Franz, ehemaliger Abgeordneter (V) - 60. Geburtstag am 4. Dezember,

Anton Doppler, ehemaliger Abgeordneter (V) - 60. Geburtstag am 15. Dezember,

Hans Hesele, ehemaliger Abgeordneter (S) - 90. Geburtstag am 15. Dezember,

Fritz Zaun, ehemaliger Abgeordneter (G) - 70. Geburtstag am 17. Dezember,

Franz Wolfinger, ehemaliger Bundesrat (V) - 70. Geburtstag am 19. Dezember,

Angela Fichtinger, Abgeordnete (V) - 60. Geburtstag am 29. Dezember,

Günther Kräuter, Volksanwalt und ehemaliger Abgeordneter (S) - 60. Geburtstag am 30. Dezember. (Schluss) red

HINWEIS: Biographische Angaben über alle ParliamentarierInnen seit 1918 finden Sie auf www.parlament.gv.at in der Rubrik "Wer ist wer".

