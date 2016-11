Medieneinladung: EuroSkills 2016: Empfang des Team Austria, 5.12.2016, 16:00 Uhr, WKÖ

Wien (OTS) - Die Elite des österreichischen Fachkräftenachwuchses tritt von 1. bis 4. Dezember bei den Berufseuropameisterschaften EuroSkills in Schweden gegen Teilnehmer aus ganz Europa an. Seien Sie dabei, wenn das 35-köpfige Team zurückkommt. Zum offiziellen Empfang darf ich Sie herzlich einladen:

EuroSkills 2016:

Offizieller Empfang des Team Austria

Datum/Zeit: Montag, 5. Dezember 2016; 16:00 Uhr

Ort: Wirtschaftskammer Österreich, Julius Raab Saal (Wiedner Hauptstraße 63, 1040 Wien)

Wir bitten Sie um Anmeldung bis Freitag, 2.12.2016

Datum: 5.12.2016, 16:00 - 17:30 Uhr



Ort:

Wirtschaftskammer Österreich Julius Raab Saal

Wiedner Hauptstraße 63, 1040 Wien



